Здесь начинается белорусское гостеприимство! Таможенный пост «Варшавский мост» отмечает юбилей

Политика изоляции не наш метод. Поэтому, даже несмотря на недружественные шаги соседних государств, Беларусь старается развивать приграничную инфраструктуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот наглядный пример. Автодорожный пункт пропуска «Брест» – это польское направление – увеличил пропускную способность после модернизации. Впервые в Беларуси там установили систему автоматического распределения транспорта по каналам. Теперь в сутки смогут принимать до 2 700 автомобилей. Конечно, при условии ритмичной работы сопредельной стороны. Сегодня, 29 февраля, пост «Варшавский мост» отмечает 55-летний юбилей. Как осваивают новые подходы в работе и готовы ли к росту нагрузки – репортаж Кристины Протосовицкой.

Особенность таможенного поста в том, что здесь работают только с легковым и пассажирским транспортом. Модернизация позволила увеличить пропускную способность до 2 700 легковых автомобилей в сутки. Повысили безопасность и комфорт для пересекающих границу.

Алексей Данилюк, начальник таможенного поста «Варшавский мост»:

При въезде в пункт пропуска, действует система считывания регистрационного номера транспортного средства, которая попадает в информационную систему таможенных органов. В последующем машина, которая располагается в накопитель, и сама определяет по заряженности каналов, куда заехать тому или иному транспортному средству. Внедренная система является уникальной и сегодня не имеет аналогов в нашей стране.

В среднем за сутки пропускают порядка 2 000 легковых автомобилей, 180 автобусов и порядка 5 000 человек. Самыми напряженными днями для сотрудников таможенного поста по-прежнему остаются выходные и праздники. В эти дни смены усиливаются дополнительными рабочими руками. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Таможенный пост «Варшавский мост» – это экономическая безопасность не только Беларуси, но и всего Евразийского экономического союза. А еще именно отсюда начинается белорусское гостеприимство. На варшавском мосту встречают наибольшее количество гостей с Запада на Восток.

Несмотря на ограничения и явную антирекламу западной пропаганды для своих же граждан, в 2023 году количество пересекающих границу через пункт пропуска увеличилось на треть, легковых транспортных средств – на 20 %, автобусов – на 35 %.