Количество обращений граждан в Минске снизилось на 9%

Около четверти связаны с работой ЖКХ, также минчан волнуют вопросы строительства. Нередко жители столицы обращаются с просьбами по изменению маршрутов общественного транспорта и вносят предложения по благоустройству города и открытию магазинов шаговой доступности. Отметим, за 2023 год в Мингорисполком поступило 9,5 тысячи обращений.

Инна Ковалевская, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома:

В 2023 году на территории города были предприняты все меры для решения актуальных социально значимых вопросов населения. И результатом работы стало снижение обращений как в целом по городу, так и в администрациях районов. Снизилось количество обращений, поступивших из республиканских органов управления, а также по всем основным направлениям деятельности.

Также положительный эффект дает проведение выездных приемов. Это позволяет решать проблемы на местах. Количество принятых на них граждан увеличилось в два раза, а во время личных приемов – практически на треть.