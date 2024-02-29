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Количество обращений граждан в Минске снизилось на 9%

29 февраля 2024 17:26
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Количество обращений граждан в столице снизилось на 9 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Количество обращений граждан в Минске снизилось на 9%-1

Около четверти связаны с работой ЖКХ, также минчан волнуют вопросы строительства. Нередко жители столицы обращаются с просьбами по изменению маршрутов общественного транспорта и вносят предложения по благоустройству города и открытию магазинов шаговой доступности. Отметим, за 2023 год в Мингорисполком поступило 9,5 тысячи обращений.

Количество обращений граждан в Минске снизилось на 9%-4

Инна Ковалевская, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома:
В 2023 году на территории города были предприняты все меры для решения актуальных социально значимых вопросов населения. И результатом работы стало снижение обращений как в целом по городу, так и в администрациях районов. Снизилось количество обращений, поступивших из республиканских органов управления, а также по всем основным направлениям деятельности.

Также положительный эффект дает проведение выездных приемов. Это позволяет решать проблемы на местах. Количество принятых на них граждан увеличилось в два раза, а во время личных приемов – практически на треть.

# Государственная политика # общество # Инна Ковалевская

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