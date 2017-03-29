31 марта подведут итоги республиканской олимпиады о географии

Новости Беларуси. География на ощупь: 29 марта участники республиканской олимпиады отправились в окрестности Минска, что бы на практике посоревноваться в знаниях науки о земле. К слову, география – единственный школьный предмет, по которому предусмотрены состязания в поле. На берегу реки Менки юные краеведы исследовали почву, воду, а также ориентировались на местности.

На каждый тест – не более 20 минут.

Виолетта Соботкевич:

Это очень интересно на самом деле. Потому что география – это не просто наука, это свод всех наук. Мы должны знать все: химию, биологию, физику, математику – все абсолютно.