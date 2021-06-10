Здесь можно найти отголоски итальянского барокко и послушать орган и цимбалы. Почему ещё стоит побывать в Поставах?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Сегодня держим путь на запад страны. Пару часов от столицы и перед нами город-сказка – Поставы. Здесь можно найти отголоски итальянского барокко, послушать орган и цимбалы и прокатиться на байдарках по рекам.

Край Поозерья и водяных мельниц. Поставы встречают «лебединым озером». Здесь, на живописной реке Мяделке, забурлила жизнь города. Клевало во все времена. Герб с золотыми рыбками говорит сам за себя.

Валентина Друсь, старший научный сотрудник Поставского краеведческого музея:

Город разместился на берегу двух ставов, где стоит вода, рыболовство, по ставам находится поселение, и поэтому Поставы.

Анастасия Макеева:

Можно ли освежиться в Мяделке туристам? Валентина Друсь:

Хотелось бы не только туристам освежиться, но и жителям города. Но, к сожалению, здесь купаться запрещено, потому что вода постоянно в движении, здесь не оборудовано место, но дальше у нас есть городской пляж. Первые шаги по центральной площади – и вы в XVIII веке. К необычной застройке приложил руку известный подскарбий ВКЛ Антоний Тизенгауз, который получает в наследство имение в Поставах. Благодаря ему деревянные провинциальные домики сменили лучшие традиции итальянского барокко. Талантливый архитектор Джузеппе де Сакко в 1760 году по просьбе хозяина начал «колдовать» над Рыночной площадью.

Валентина Друсь:

На западной стороне площади были дома ремесленников. Всего было девять домиков ремесленников. Сюда приезжали ремесленники, жили и изготавливали свою продукцию.

Валентина Друсь:

У нас есть здание, конец XVIII века, аптека. Это был дом врача. До сих пор каждый может там побывать, посмотреть, у них есть свой музейчик.

Анастасия Макеева:

Необычно то, что церковь и напротив «стоит» дедушка Ленин – это какой-то парадокс. Валентина Друсь:

Он знаменит тем, что в 1991 году поставили памятник, а на следующий день произошел развал Советского Союза, и наш Ленин считается самым последним Лениным, установленным в Советском Союзе.

Колокольный звон в самом сердце города был всегда, но пожары беспощадно обрывали жизнь храмов. В 1894 году появилась нарядная церковь в псевдорусском стиле. Причем хороша она не только внешне. Высокие своды, старинные фрески и изразцовые печи впечатлят не меньше голубей под куполом.

Зинаида Бегляк, преподаватель курса православной культуры:

Покровителем нашего города является Николай Чудотворец, поэтому все, кто приезжает в наш храм, стараются посетить его и преклониться к иконе нашего Святого. Это очень важно для каждого человека. Каждый верующий чувствует и знает, что помощь Николая Чудотворца всегда по молитвам христиан приходит очень быстро.

Еще один поставский алмаз – костел Святого Антония Падуанского на берегах Мяделки. И хоть неоготическую симфонию возвели в конце XIX века, построен он на фундаменте францисканского монастыря, а история места уходит в далекий 1511-й.

43-метровый шпиль приветствует всех на въезде в город, алая кладка притягивает взгляды.

А органные концерты собирают туристов. И хоть судьба у святыни выдалась незавидная, прихожане спасли свой костел верой и делом.

Валерий Пупкевич, ксендз-дьякон костела Святого Антония Падуанского:

Найважнейшая месца – гэта месца, дзе прабывае пан Бог. У гэтым месцы, калі тут была фабрыка, людзі прыходзілі, падрыхтоўваліся да працы, маглі прыняць лазню. Дзякуючы веры людзей, гэтае месца стала для нас культурнай, гістарычный каштоўнасцю. Тут мы хацім аддаць чэсць і пашану святому Антонію Падуанскаму. Аберагае нас, дапамагае нам знайсці нейкую рэч, якую мы згубілі.

Анастасия Макеева:

Так как Антоний Тизенгауз заведовал казной ВКЛ, деньги у него всегда водились. Поэтому местные говорят, что нужно крепко пожать ему руку, попросить прибавку к зарплате, и говорят, что кошельки толстеют сами по себе.

Еще одно наследие – дворец Тизенгаузов. В конце XVIII века здесь благоухал ботанический сад и звенели фонтаны меж античными скульптурами. И хоть первый камень заложил Антоний, воплотил мечту в жизнь уже его внучатый племянник Константин. Выдающийся ученый-орнитолог, композитор – многогранная личность. Подробнее узнать о жизни немецкого рода можно, спустившись в подвалы здания. Там действует любопытный музей.

Ну а если вы не хотите уехать без сувениров, вам в Дом ремесел. Валентина Друсь:

Раньше именно здесь находилась постройка XIX века, которая выполняла функцию мельницы. Сюда может прийти каждый желающий, заняться соломоплетением, глиной. Отсюда можно увезти не только магнитик и хорошее настроение, но сюда можно приехать и послушать чудесную музыку цимбал. У нас свой ансамбль «Поозерье».

На дорожку загляните в молочный магазин. Поставские продукты просто тают во рту. Территория релакса радует фонтаном, вкусным кофе и харизматичным Михайловичем.