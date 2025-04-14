Здравоохранение, жильё и благоустройство региона – Кочанова пообщалась с коллективом «Нефтезаводмонтаж»

Новополоцк – этот город в значительной мере формирует лицо национальной экономики. А потому вопросы и чаяния тех, кто в этой экономике занят – в числе безусловных приоритетов для государства. Предприятие «Нефтезаводмонтаж» посетила председатель Совета Республики. Наталья Кочанова ознакомилась с организацией производства и пообщалась с трудовым коллективом. Как повысить эффективность работы предприятия, а еще решить насущные вопросы заводчан? Впрочем, тематика разговора вышла за масштабы завода. Развитие региона в целом, жилье, предложения горожан по благоустройству – подробности в материале.

Открыто и честно. О работе и не только. Встреча Натальи Кочановой с коллективом новополоцкого завода вышла за рамки условленного времени. Сотрудники буквально засыпали вопросами председателя Совета Республики. Доверие белорусов к власти лучше всего заметно в такие моменты. Многие темы для обсуждения касались не только дальнейшего развития завода, но и жизни города в целом. Людей волнуют сфера здравоохранения, строительство жилья и наличие социальных учреждений в нефтеграде.

Андрей Аниськович, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Нефтезаводмонтаж»:

Все работники были застрахованы медицинским страхованием и пользовались этим постоянно. Но в 2022 году мы не могли застраховать своих работников. И этот вопрос я задавал Наталье Ивановне: можно ли на законодательном уровне относить затраты на медицинское страхование не на чистую прибыль, а на затраты предприятия? Сделать все для комфортной работы людей – задача не только власти, но и в первую очередь руководителя предприятия. У руля этого новополоцкого завода стоит опытный управленец. Строгий мужской подход обеспечил дисциплину в коллективе и позволил сохранить ценные кадры. Наталья Кочанова ознакомилась с работой предприятия «Нефтезаводмонтаж» – подробности здесь.

«Нефтезаводмонтаж» является одним из значимых предприятий Новополоцка. Сегодня он переживает не лучшие времена. Но учитывая слаженный коллектив и грамотное руководство впору говорить о перспективах производства и повышении его эффективности. Работать на это готовы все сотрудники. Татьяна на заводе не первый год. Сегодня она единственная женщина-сварщик на предприятии.

Татьяна Волчкович, сварщик ОАО «Нефтезаводмонтаж»:

Главный инженер взял нас, 4 ученицы-сварщицы были. Здесь, прямо на предприятии, нас обучали. С 1995 года. Уже до пенсии осталось 4 года. Страна готовится к одному из главных праздников для каждого белоруса. Менее чем через месяц мы отметим 80-летие Великой Победы. Ценность мира – то, о чем неоднократно говорил и глава государства. И это не просто слова, а направление нашей политики. Миролюбивой, открытой к диалогу и сотрудничеству. Сегодня дорожат чистым небом не все государства. На планете по-прежнему много горячих точек. Но Беларусь никогда не станет одной из них. Слишком дорого страна заплатила за свою свободу и независимость.