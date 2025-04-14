Объёмы поставок белорусского рапсового масла в магазины возросли в 4 раза
Один из критериев для участников антарктической экспедиции – крепкое здоровье. А его залог – здоровое питание. Да и для тех белорусов, кто не планирует экстремальное путешествие, оно тоже не помешает. Отечественный суперфуд – рапсовое масло (в свое время напрасно недооцененное), – в свой рацион включает все больше белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спрос, как известно, рождает предложение. И вот только в 2025 году объемы поставок этого продукта в магазины страны выросли в четыре раза и составили более 2 тысяч тонн. Хотя раньше к рапсовому маслу относились с определенной долей скепсиса, предпочитая подсолнечное или оливковое.
Основная причина – специфический привкус продукта, когда технологии производства только начинали осваивать. Однако сегодня полностью модернизированные линии на всех четырех белорусских предприятиях – гарантия того, что вкус рапсового отменный. При этом по полезным свойствам белорусский суперфуд значительно превосходит конкурентов на прилавках.
Татьяна Куприянец, начальник производственной лаборатории и отдела технического контроля Минского маргаринового завода:
Омега-3 – жирная кислота, ее содержится больше, чем в других маслах, то есть ее количество доходит до 11 %. Рапсовое масло тоже содержит Омега-6 – жирную кислоту, достаточно большого количества, в 2 раза больше, чем Омега-3. И это соотношение 1 к 2, Омега-3 к Омега-6, считается наиболее полезным для организма человека. Укрепляются стенки кровеносных сосудов. Благодаря этому снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Белорусское рапсовое масло набирает популярность не только на родине. Его полюбили и потребители за рубежом: в России, Китае, Израиле и даже на Африканском континенте. При этом предприятия постоянно наращивают объемы производства.
Только за последние 5 лет они возросли в полтора раза. Но даже при таких показателях доля рапсового масла среди других на белорусском рынке незаслуженно мала – порядка 10%. Задача – ее значительно увеличить.
Игорь Груцо, начальник управления координации поставок на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна «Белгоспищепром»:
Исходя из той задачи, которая стоит перед нами, а это четверть внутреннего рынка, мы планируем продать в 2025 году более 10 тысяч тонн рапсового масла. Текущая на сегодняшний день производственная мощность — 20 тысяч. Поэтому, как видите, еще задел достаточно большой есть. В любом случае, если спрос будет сохраняться, безусловно, мы будем работать в этом направлении по развитию и установке новых мощностей.
Подогреть интерес к белорусскому суперфуду призван и проект «Коллеги по Омеге». На протяжении месяца во многих крупных магазинах размещали расширенную линейку продукции по сниженным ценам, а также проводили дегустации и презентации. Кампания подходит к завершению 18 апреля, но организаторы уже довольны итогами ее проведения, в планах – другие подобные инициативы.