Объёмы поставок белорусского рапсового масла в магазины возросли в 4 раза

Один из критериев для участников антарктической экспедиции – крепкое здоровье. А его залог – здоровое питание. Да и для тех белорусов, кто не планирует экстремальное путешествие, оно тоже не помешает. Отечественный суперфуд – рапсовое масло (в свое время напрасно недооцененное), – в свой рацион включает все больше белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спрос, как известно, рождает предложение. И вот только в 2025 году объемы поставок этого продукта в магазины страны выросли в четыре раза и составили более 2 тысяч тонн. Хотя раньше к рапсовому маслу относились с определенной долей скепсиса, предпочитая подсолнечное или оливковое. Основная причина – специфический привкус продукта, когда технологии производства только начинали осваивать. Однако сегодня полностью модернизированные линии на всех четырех белорусских предприятиях – гарантия того, что вкус рапсового отменный. При этом по полезным свойствам белорусский суперфуд значительно превосходит конкурентов на прилавках.

Татьяна Куприянец, начальник производственной лаборатории и отдела технического контроля Минского маргаринового завода:

Омега-3 – жирная кислота, ее содержится больше, чем в других маслах, то есть ее количество доходит до 11 %. Рапсовое масло тоже содержит Омега-6 – жирную кислоту, достаточно большого количества, в 2 раза больше, чем Омега-3. И это соотношение 1 к 2, Омега-3 к Омега-6, считается наиболее полезным для организма человека. Укрепляются стенки кровеносных сосудов. Благодаря этому снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Белорусское рапсовое масло набирает популярность не только на родине. Его полюбили и потребители за рубежом: в России, Китае, Израиле и даже на Африканском континенте. При этом предприятия постоянно наращивают объемы производства. Только за последние 5 лет они возросли в полтора раза. Но даже при таких показателях доля рапсового масла среди других на белорусском рынке незаслуженно мала – порядка 10%. Задача – ее значительно увеличить.