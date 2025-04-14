Вопрос с парковками, строительство и ремонт мостов. Лукашенко поставил задачи по развитию Минска

Здесь живет каждый пятый белорус, и этот город формирует треть валового внутреннего продукта. А еще задает тренды в экономике, инвестициях, медицине, образовании, да и в целом уровне жизни. Речь, безусловно, о двухмиллионном Минске с его колоссальным потенциалом. Учитывая эти обстоятельства, столица, все всяких сомнений, должна быть ориентиром, примером и высокой планкой для всей страны. Такова тональность сегодняшнего разговора во Дворце Независимости. Президент принял с докладом столичного мэра Владимира Кухарева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельно глава государства затронул тему строительства, напомнив о планах возводить жилье преимущественно за пределами Минска. И какие перспективы решения квартирного вопроса для минчан сегодня видятся в ближайшем окружении МКАД? А еще долгострои – этот больной вопрос нужно решить незамедлительно. И, разумеется, благоустройство – главный тренд года, и здесь Минск тоже должен держать марку. Евгений Пустовой о перспективах главного города страны.

Минск в топ-20 лучших городов мира для прогулок. Исследования проводились в марте 2025 года. С предложениями по улучшению облика белорусской столицы в кабинет Президента сегодня, 14 апреля, пришел столичный градоначальник. Подробности. Ключевая тема доклада – экономика. Столица удерживает высокую планку, несмотря на базу прошлого года. В 2024-м валовой региональный продукт столицы превысил 105 %, это более чем на треть формирует общереспубликанский показатель ВВП. Растет промышленное производство и зарплаты минчан.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

В этом году мы стараемся не снижать динамику. По итогам первых двух месяцев можно сказать, что темп выдерживается, несмотря на высокую базу прошлого года. ВРП за два месяца составил 106,4 %. Мы думаем, что такой процент надо удерживать, потому что это важно. Индекс промышленного производства составил 108,9 %, розничный товарооборот – 113 %. Это говорит о том, что население располагает деньгами и может закупить товары. Инвестиции столицы составляют около 22 % от показателей всей страны. Столичные предприятия, а это флагманы своих отраслей, ищут новые рынки сбыта. А город дает возможность развиваться бизнесу. В мегаполисе появятся еще три технопарка. Это поручение Президента, которое он дал, посещая Минский городской технопарк. Читайте здесь. Сразу два технопарка – по одному адресу Центральная, 47 в Заводском районе столицы. На первом работы уже ведутся, второй проектируется. Еще одну площадку совместно с Минским облисполкомом создадут на территории мясокомбината по улице Казинца. Это должно стать стимулом для бизнес-активности. У Первого есть и вопросы к бизнесу. Иностранный инвестор затягивает процесс реализации жилищного проекта. Это не долгострои, это дома с нарушением нормативных сроков строительства, 2-3 месяца, констатировал мэр. Президент в этом вопросе требует неукоснительных мер. Подробности.

А между тем в городе практически нет свободных территорий для новых кварталов. Но градостроительная политика по-прежнему сохранит социальную направленность. Ради этих целей по поручению главы государства реализуют проект в микрорайоне Зеленый Бор. Тему нерасторопности иностранных застройщиков Президент поднял еще в прошлом году во время торжественного открытия нового участка третьей линии метрополитена. В мегаполисе дан зеленой свет развитию, и особенно экологического вида городского транспорта. Минск – это не спрессованные столицы Европы, а несмотря на свой размах, доступность – один из приоритетов столичной урбанистики. Обсудили сегодня и развитие парковочного пространства. Мы отработали систему работы по дополнительным парковочным местам – Кухарев. Поднята тема дорожной инфраструктуры. В городе бум на реконструкцию мостов. По поручению Первого за четыре года реконструировали 22 путепровода, в этом году 5 находятся в ремонте, еще 12 займутся в течение трех лет. Активно взялись за сети водоотведения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас половина сетей эксплуатируется со сверхнормативными сроками. Я не хочу сказать, что это уже развалюхи и так далее, но планово надо, конечно же, работать. Знаю, что работа ведется. Как вы видите, надо ли ее по объемам увеличивать или нормально? Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Ежегодно в соответствии с нормативами мы по 4 % от общего количества таких систем меняем. Сегодня мы просто должны понимать, что с учетом больших диаметров этих систем, конечно, в городских условиях крайне трудно производить замену. Поэтому мы используем метод реновации. То есть внутрь этих сетей затаскивается пластиковая оболочка, которая составляет уже внутренний слой, не разрушающийся слой, который позволяет с незначительными затратами сохранять и продлять на десятилетия эксплуатацию этих труб.

Задача стоит сохранить шарм белорусской столицы как города для комфортной и уютной жизни. Как в целом улучшить облик Минска, Президент озвучил сразу несколько лайфхаков. Касается всех уголков мегаполиса и все жителей. За чистоту в частном секторе должны отвечать домовладельцы, а за состояние фасадов зданий – их арендаторы. Надо, чтобы за каждый квадратный метр в Минске отвечали конкретные люди и предприятия – Лукашенко. Минск преображается. Это замечают не только гости, но и жители столицы. Особенно начинаешь ценить свое, родное после поездок к соседям. Прибалтийские государства из витрины Советского Союза превратились в окраины ЕС. Запущенные фасады и мосты, потерявшие опоры. Это виды современной Риги.