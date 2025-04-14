В Минске состоялся предпремьерный показ дилогии о геноциде

Говорим и показываем! Громкая правда – вот наше оружие на мировой информационной войне, когда прицельно стреляют по нашей исторической памяти. В Минске прошел предпремьерный показ дилогии о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Над лентами работала студия «Летопись» киностудии «Беларусьфильм» совместно с Генеральной прокуратурой Беларуси.

В фильмах «Лагеря смерти» и «Сожженные деревни» обнародованы данные расследования дела о геноциде, которое сотрудники прокуратуры ведут с 2021 года. В нем ужасающие факты зверств нацистов на белорусской земле. Картина стала последней экранной работой двух талантливых деятелей белорусского кино: режиссера Александра Анищенко и сценариста и историка Артура Зельского. Оба мастера не дождались премьеры, но, по словам директора съемочной группы, они бы гордились результатом.

Владимир Милош, директор студии «Летопись»:

Это должен видеть каждый. То есть это касается не только Беларуси, но это касается и вообще всех стран, по которым прошлась Вторая мировая война. Чтобы сделать картину более душевной и трогательной и связать события тех дней с нашим временем, повествование ведется от лица дедушки и внучки, которые вместе посещают исторические мемориалы и параллельно беседуют о войне.