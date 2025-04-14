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В Минске состоялся предпремьерный показ дилогии о геноциде

14 апреля 2025 18:06
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Говорим и показываем! Громкая правда – вот наше оружие на мировой информационной войне, когда прицельно стреляют по нашей исторической памяти. В Минске прошел предпремьерный показ дилогии о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Над лентами работала студия «Летопись» киностудии «Беларусьфильм» совместно с Генеральной прокуратурой Беларуси.

В Минске состоялся предпремьерный показ дилогии о геноциде-2

В фильмах «Лагеря смерти» и «Сожженные деревни» обнародованы данные расследования дела о геноциде, которое сотрудники прокуратуры ведут с 2021 года. В нем ужасающие факты зверств нацистов на белорусской земле. Картина стала последней экранной работой двух талантливых деятелей белорусского кино: режиссера Александра Анищенко и сценариста и историка Артура Зельского. Оба мастера не дождались премьеры, но, по словам директора съемочной группы, они бы гордились результатом.

В Минске состоялся предпремьерный показ дилогии о геноциде-4

Владимир Милош, директор студии «Летопись»:
Это должен видеть каждый. То есть это касается не только Беларуси, но это касается и вообще всех стран, по которым прошлась Вторая мировая война.

Чтобы сделать картину более душевной и трогательной и связать события тех дней с нашим временем, повествование ведется от лица дедушки и внучки, которые вместе посещают исторические мемориалы и параллельно беседуют о войне.

В Минске состоялся предпремьерный показ дилогии о геноциде-6

Леонид Улащенко, актер фильма:
Когда видишь эти мемориалы, невозможно просто удержаться. Ходишь, а мурашки по телу идут. А еще со мной эта девочка, которая была, она настолько любопытная, настолько яркая. Смотрела просто, вживалась в это все. В общем, работать было приятно.

В широкий прокат в отечественных кинотеатрах фильм выйдет 17 апреля. Планируется, что его увидят не только белорусы: ведется активная работа с посольствами нашей страны по всему миру. Предварительные договоренности есть уже с Россией, Китаем, США и Колумбией. Чтобы зрители лучше погрузились в суть картины, ее переведут на иностранные языки.

# Великая Отечественная война # Леонид Улащенко

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