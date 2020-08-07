МВД Беларуси: основная цель – обеспечить безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка

Новости Беларуси. Личный состав органов внутренних дел в период финального этапа избирательной кампании переведен на усиленный режим несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорится в сообщении МВД. Помещения для голосования взяты под круглосуточную охрану. Их в Беларуси – 5 767. Правоохранители просят граждан соблюдать закон на избирательных участках.