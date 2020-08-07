МВД Беларуси: основная цель – обеспечить безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка

Новости Беларуси. Личный состав органов внутренних дел в период финального этапа избирательной кампании переведен на усиленный режим несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Личный состав органов внутренних дел в период финального этапа избирательной кампании переведен на усиленный режим несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом говорится в сообщении МВД. Помещения для голосования взяты под круглосуточную охрану. Их в Беларуси – 5 767. Правоохранители просят граждан соблюдать закон на избирательных участках.
Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси:
Основная цель сотрудников милиции – обеспечить в тесном взаимодействии с членами избирательных комиссий безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка. Просим граждан соблюдать установленный законом порядок. В противном случае сотрудники милиции будут вынуждены незамедлительно реагировать с использованием всех предоставленных законом прав и полномочий.
В МВД выразили уверенность, что общими усилиями порядок будет сохранен.