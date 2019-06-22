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«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны

22 июня 2019 08:01
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Новости Беларуси. Дата, которую нельзя обойти стороной. 22 июня, ровно в 4 утра. Сегодня вся Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны -1

«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны -3

Этим утром на площади Победы в Минске прошёл митинг-реквием.

Традиционно возложить цветы и помянуть погибших товарищей пришли пограничники. Первый и самый страшный удар захватчиков приняли именно они.

«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны -6

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Именно здесь ковалась Победа, на первых рубежах. На захват застав было отведено фашистами всего 20-40 минут, и чем были заставы вооружены? Только стрелковым оружием, а против них бросили танки и артиллерию. Вот здесь проявилась первая стойкость нашего народа в Великой Отечественной войне.

«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны -9

Война оставила самый страшный след в истории Беларуси. Погиб каждый третий житель, сожжены и разрушены тысячи сёл, деревень и городов. 

«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны -12

«Здесь ковалась Победа, на первых рубежах». Беларусь вспоминает день начала Великой Отечественной войны -14

Отдать дань памяти погибшим к обелиску Победы пришли представители различных общественных организаций, профсоюзов, ветераны, молодёжь и школьники.

# Беларусь помнит # общество # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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