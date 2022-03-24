В Беларуси проверяют цены на лекарства и продукты питания. Вот что удалось выяснить

Новости Беларуси. Мониторинг цен на общественно значимые товары проводят парламентарии совместно с профсоюзами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе особого внимания – продукты питания и лекарства. 24 марта мониторинговая группа отправилась в агрогородок Лесной под Минском.

Депутаты отметили наличие широкого ассортимента продукции, а также приемлемую стоимость проверяемых товаров. Необоснованного роста цен эксперты не выявили. А, например, на некоторые овощи цены оказались даже ниже заявленных. Кроме того, магазины и аптеки предоставляют скидки и предлагают клиентам выгодные дисконтные программы.

Людмила Подлужная, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Цель нашего посещения – это недопущение необоснованного повышения цен и даже спекуляции на этих ценах.

Валентина Курсевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В аптечной сети, где мы посмотрели, все необходимые, жизненно важные лекарственные препараты есть в наличии. Более того, фармацевтическая промышленность Республики Беларусь по производству наших отечественных лекарств – доля их составляет 50 % на сегодня. Таким образом, за счет производства отечественных лекарственных средств мы создали достаточно надежную подушку безопасности как для населения, так и для учреждений здравоохранения. В основном все цены остались на той позиции, когда мы были в феврале 2022 года.