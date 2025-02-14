Дом за 42 рубля. Что можно купить за одну базовую в Беларуси?

Купить дом за 42 рубля. Возможность, которая существует, пожалуй, только в Беларуси. И которая, безусловно, пользуется популярностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот только недостаточно просто купить пустующее здание за 1 базовую или на аукционе за символическую плату, его необходимо привести в порядок и вдохнуть новую жизнь. Покосившиеся избушки часто становятся коттеджами. Нередко это новый старт для бизнеса. Заброшенный магазин может стать современным объектом торговли, а остановленный цех превратиться в художественный объект.

Этот некогда оздоровительный, а сегодня заброшенный детский лагерь мог бы стать площадкой для съемок фильма примерно 80-х годов прошлого века. О былой жизни здания напоминают разве что плакаты на стенах.

Отряд «Ангелы», судя по всему, последние обитатели лагеря. Когда-то он принимал 600 мальчишек и девчонок за смену. Но теперь медсанчасть, клуб, столовая уже едва различимы в общей массе. С 2017 года объект выставлялся на торги с установлением начальной цены в 1 базовую величину. 5 лет назад его приобрела зарегистрированная в Беларуси организация. Планировали сделать базу отдыха. Но воз и ныне там.

Юрий Кулешов начальник отдела контроля государственной собственности и использования земель КГК Беларуси:

Был продан юридическому лицу в 2020 году. С того момента он на территории лагеря так и не появился. В ходе контрольных мероприятий установлено, что никакую предпринимательскую деятельность он на территории лагеря не вел.

Нерадивый хозяин заплатит штраф. Неустойка выставлена в размере 2 миллионов рублей. А сам лагерь после вступления в силу решения суда вернется прежнему владельцу. Случай не первый. По итогам 2024 года в Витебской области КГК вернул в госсобственность 9 объектов недвижимости, проданных с аукциона за 1 базовую. Однако есть и положительные примеры, когда от слов покупатель все же перешел к делу.

Марина Кишкурно, корреспондент:

За моей спиной находится здание школы. Когда-то там учились дети, сегодня работают взрослые. На производстве пищевых ароматизаторов. Таких не делают больше нигде в Беларуси.