Снижение числа пожаров и вопросы госбезопасности – Вольфович рассказал о задачах МЧС на 2025 год

Снижение числа пожаров и вопросы госбезопасности станут основными направлениями работы сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ведомстве подвели итоги проделанной работы и поставили задачи на 2025-й. Со своей миссией спасатели успешно справляются. Обеспечена устойчивая работа всех объектов экономики нашей страны, спасены сотни людей.

Второй день рождения в 2024-м благодаря сотрудникам МЧС обрели свыше 800 человек. Столько жизней сохранили в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций. Из них почти 100 – жизни детей. Настоящий профессионализм проявили специалисты во время пожара в ТЦ Витебска в декабре прошлого года. В целом среднегодовой показатель гибели граждан на пожарах снизился более чем на 8 % в сравнении с показателями за 5 лет. Работают спасатели и на опережение: улучшили безопасность крупных объектов с массовым прибыванием людей. Количество таких зданий, не оснащенных пожарной автоматикой, снизилось в три раза. Удалось проявить себя сотрудникам МЧС уже и в первые месяцы этого года. Во время избирательной кампании работа спасательных подразделений была организована четко и слаженно.