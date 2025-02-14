Снижение числа пожаров и вопросы госбезопасности – Вольфович рассказал о задачах МЧС на 2025 год
Снижение числа пожаров и вопросы госбезопасности станут основными направлениями работы сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ведомстве подвели итоги проделанной работы и поставили задачи на 2025-й. Со своей миссией спасатели успешно справляются. Обеспечена устойчивая работа всех объектов экономики нашей страны, спасены сотни людей.
Второй день рождения в 2024-м благодаря сотрудникам МЧС обрели свыше 800 человек. Столько жизней сохранили в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций. Из них почти 100 – жизни детей. Настоящий профессионализм проявили специалисты во время пожара в ТЦ Витебска в декабре прошлого года. В целом среднегодовой показатель гибели граждан на пожарах снизился более чем на 8 % в сравнении с показателями за 5 лет. Работают спасатели и на опережение: улучшили безопасность крупных объектов с массовым прибыванием людей. Количество таких зданий, не оснащенных пожарной автоматикой, снизилось в три раза. Удалось проявить себя сотрудникам МЧС уже и в первые месяцы этого года. Во время избирательной кампании работа спасательных подразделений была организована четко и слаженно.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
МЧС, конечно же, наравне с Министерством внутренних дел, может быть, стояло в первом эшелоне обеспечения безопасности наших граждан. Все участки были оборудованы, проверены, и сотрудники МЧС наравне с другими силовиками обеспечивали достойную, хорошую работу наших участковых избирательных комиссий.
Медали за безупречную службу из рук госсекретаря Совета безопасности сегодня получили лучшие спасатели. В качестве поощрения за безупречную работу их подразделения получат новые легковые авто. К слову, в 2024 году автопарк белорусских спасателей пополни более 140 единиц техники.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Самое главное – это спасенные человеческие жизни, это более 102 тысяч выездов наших подразделений на оказание помощи гражданам, которые попали в беду и требовали немедленной помощи в тех или иных аспектах развития чрезвычайной ситуации.
Министерство заботится не только о безопасности граждан, но и о комфортных условиях жизни спасателей. На улучшение жилищных условий было потрачено более 60 миллионов рублей. Ввели в эксплуатацию почти 440 квартир. В этом году планируется обеспечить арендным жильем еще свыше 350 семей сотрудников.