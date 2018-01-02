Как привлечь удачу в 2018 году? Советы специалиста по фэн-шуй

В программе «Утро. Студия новогоднего настроения» – специалист по фэн-шуй – Алёна Меркуль. Что это у вас за инструмент? Алёна Меркуль, специалист по фэн-шуй:

Компас – единственный инструмент и аксессуар, который есть в фэн-шуе. В нём есть шкала с цифрами и много колец, где расписаны различные формулы. Они написаны китайскими иероглифами. Это нужно для того, чтобы делать замеры, проконсультировать какое-то жилое помещение или коммерческий объект.

Название этого компаса правильное – лапань. У каждого мастера был свой, и они отличались кольцами, которые изображены на нём.

Расскажите про кольца. Что они означают? Алёна Меркуль:

Например, мы строим дом, и нам нужно понимать от входной группы, где у нас располагается калитка или ворота, заезд на участок, где у нас располагается вода, если мы её видим. Это может быть бассейн или пруд. На этих кольцах есть такая информация. Ты измеряешь фасад или тыл двери и сразу смотришь, в каком направлении находиться вход, въезд или вода, и видишь хорошо это или плохо.

Что для вас фэн-шуй? Как вы к этому пришли? Алёна Меркуль:

Фэн-шуй – это искусство, которое отвечает на вопросы: как жить в гармонии с энергиями природы, как вписать своё жильё или коммерческий объект в ландшафт. Я много раз убеждалась, когда, например, от простой переустановки кровати или когда ты уходишь из одной комнаты спать в другую, то меняется сам сектор, направление двери, как меняется твоя жизнь.

Кровать, например, отвечает в большей степени за отношение. Когда девушки хотят отношений, нужно посмотреть, как стоит ваша кровать.

Дверь отвечает за благосостояние.