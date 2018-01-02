Как привлечь удачу в 2018 году? Советы специалиста по фэн-шуй
В программе «Утро. Студия новогоднего настроения» – специалист по фэн-шуй – Алёна Меркуль.
Что это у вас за инструмент?
Алёна Меркуль, специалист по фэн-шуй:
Компас – единственный инструмент и аксессуар, который есть в фэн-шуе. В нём есть шкала с цифрами и много колец, где расписаны различные формулы. Они написаны китайскими иероглифами. Это нужно для того, чтобы делать замеры, проконсультировать какое-то жилое помещение или коммерческий объект.
Название этого компаса правильное – лапань. У каждого мастера был свой, и они отличались кольцами, которые изображены на нём.
Расскажите про кольца. Что они означают?
Алёна Меркуль:
Например, мы строим дом, и нам нужно понимать от входной группы, где у нас располагается калитка или ворота, заезд на участок, где у нас располагается вода, если мы её видим. Это может быть бассейн или пруд. На этих кольцах есть такая информация. Ты измеряешь фасад или тыл двери и сразу смотришь, в каком направлении находиться вход, въезд или вода, и видишь хорошо это или плохо.
Что для вас фэн-шуй? Как вы к этому пришли?
Алёна Меркуль:
Фэн-шуй – это искусство, которое отвечает на вопросы: как жить в гармонии с энергиями природы, как вписать своё жильё или коммерческий объект в ландшафт. Я много раз убеждалась, когда, например, от простой переустановки кровати или когда ты уходишь из одной комнаты спать в другую, то меняется сам сектор, направление двери, как меняется твоя жизнь.
Кровать, например, отвечает в большей степени за отношение. Когда девушки хотят отношений, нужно посмотреть, как стоит ваша кровать.
Дверь отвечает за благосостояние.
Что нужно сделать, чтобы привлечь благосостояние, благополучие и найти свою любовь?
Алёна Меркуль:
Фэн-шуй – это человек и помещение. Начиная с 4 февраля, будут очень благоприятны северо-западный и юго-восточный сектора или комнаты в квартирах. Если есть возможность переставить туда свою кровать, это значит, что для отношений всё будет хорошо. Если появится возможность переставить туда свой рабочий стол или любимое кресло с ноутбуком, то это будет хорошо сказываться на финансовой удаче. А если дверь у вас располагается на юго-востоке или северо-западе, это уже большой бонус. Есть плохой сектор на 2018 год – это Север. Желательно на Севере не спать, не работать, если у людей дверь на Севере расположена, то нужно быть более осторожным. До 5 января ёлку лучше поставить либо на северо-восток, либо на запад своей квартиры, потому что в этом месяце, в декабре, эти два сектора с благоприятной энергией, где стоит яркая ёлка с фонариками, люди ходят. Это северо-восточный сектор поспособствует отношениям, а западный – благосостоянию.