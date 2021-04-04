«Чистые игры» организовали в Новополоцке. В чём суть акции?

Новости Беларуси. Экологическая акция «Чистые игры» прошла 3 апреля в Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более сотни местных жителей собрались вместе, чтобы привести в порядок после зимы одну из городских зон отдыха.

Участие в «Чистых играх» приняли самые разные люди – от школьников до пенсионеров. Навести порядок приходили даже семьями. Одно из важнейших условий игры – сортировка отходов, за что каждая команда получала баллы в специальном приложении на смартфоне.

Юлия Веко, организатор квеста «Чистые игры»:

Цель этой игры, кроме очистки территории нашего города от мусора, – в том числе это привлечение внимания к раздельному сбору мусора. Эта игра именно настроена на то, чтобы люди понимали, что и как делать и для чего.

Новополоцк стал первым городом в Витебской области, который присоединился к глобальной акции. «Чистые игры» как квест зародились еще в 2014-м, сегодня такие субботники объединяют более 200 городов по всему миру, благодаря чему собраны тысячи тонн мусора.

Я считаю, что это будет полезно и для детей, чтобы они поняли, что намусорить легко, а убрать – это надо потрудиться и что-то сделать для того, чтобы было чисто.

Мы очень благодарны, что такие форумы есть. Мы не остаемся в стороне, потому что мы понимаем, что это очень важно. И я считаю, что все люди должны также относится к этому – неравнодушно и помогать нашей природе.

Это бравое дело. Здорово. Убирать территорию нашего же города. Это самая основная причина. Тем более свободное время провести с пользой. Активный отдых.