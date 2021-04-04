Людмила Кананович: «Главное новшество проекта – это в первую очередь переход на один социальный норматив»

Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы подошли к началу сессии с двумя законопроектами, которые будут рассматриваться во втором чтении. Это законопроект, который касается социальных нормативов и минимальной заработной платы. И, наверное, самое главное новшество этого проекта – это в первую очередь переход на один социальный норматив (это бюджет прожиточного минимума) и привязка к нему выполнения всех мероприятий, которые связаны с социальной защитой населения. Ну и, конечно, минимальная заработная плата – это тоже тот норматив, который будет утверждаться – не менее 30 % по сравнению с прогнозным показателем на год средней заработной платы по стране.