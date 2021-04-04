«Мы вместе можем противостоять. Всех не заблокируешь». В Минске прошёл республиканский форум IT Youth

Новости Беларуси. Какие шаги сегодня необходимы, чтобы каждый житель Беларуси чувствовал себя безопасно в киберпространстве, и как научить пользоваться интернет-ресурсами, управлять своими персональными данными тех, кто пока этого делать не умеет? В Минске прошел республиканский форум IT Youth, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка объединила около 200 администраторов интернет-сообществ, молодых блогеров, начинающих веб-журналистов из всех регионов страны. Контроль и способы защиты данных – этот вопрос стал центральным в работе слета БРСМ.

По итогам открытого диалога будут сформированы конкретные предложения в Совет безопасности и Администрацию Президента для включения в проект новой Концепции национальной безопасности.

Сергей Стефанович, начальник отдела службы безопасности РУП «Белтелеком»:

Тема информационной безопасности в настоящее время очень важна для нас, поэтому я хотел бы услышать от молодежи, с какими проблемами они сталкиваются, когда работают в сети Интернет, когда они работают с некими сервисами, выдают комментарии и прочее, блоги ведут, в Instagram что-то пишут, что их волнует.

Антон Шабашов, блогер:

С нами борются, борются с нашим мнением. Сейчас во всем мире модно быть оппозиционером Ну, можете посмотреть: в других странах президентов блокируют Twitter, понимаете, там 88 миллионов было у Трампа. И что тут удивляться, это мировая такая тенденция. И когда нас много, и когда у нас даже по тысяче подписчиков, у нас там сотни, тысячи людей, мы вместе можем противостоять. Всех не заблокируешь.