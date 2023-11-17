Прямой эфир

Бишкек принимает пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ

17 ноября 2023 04:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

56-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ принимает сегодня, 17 ноября, Бишкек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме рассмотрения модельных законопроектов в области экологии, безопасности и права, особое внимание парламентарии уделят роли русского языка как языка межнационального общения в Содружестве.

Бишкек принимает пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ-1

С участием белорусской парламентской делегации, которую возглавляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова, запланирована Международная конференция к 95-летию со дня рождения Чингиза Айтматова. Накануне прошло заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ. Главным вопросом обсуждения стала информационная безопасность в интернете.

# СНГ # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минск и регионы окажут помощь эвакуированным из сектора Газа белорусам и членам их семей
17 ноября 2023 04:19

Минск и регионы окажут помощь эвакуированным из сектора Газа белорусам и членам их семей

Посол Палестины, встречая эвакуационный рейс, поблагодарил Беларусь за её позицию
17 ноября 2023 04:18

Посол Палестины, встречая эвакуационный рейс, поблагодарил Беларусь за её позицию

Эвакуированных из Газы белорусов встретили на родине! Обстановка в Национальном аэропорту
16 ноября 2023 22:23

Эвакуированных из Газы белорусов встретили на родине! Обстановка в Национальном аэропорту