Бишкек принимает пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ

56-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ принимает сегодня, 17 ноября, Бишкек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме рассмотрения модельных законопроектов в области экологии, безопасности и права, особое внимание парламентарии уделят роли русского языка как языка межнационального общения в Содружестве.