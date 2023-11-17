Бишкек принимает пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ

56-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ принимает сегодня, 17 ноября, Бишкек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме рассмотрения модельных законопроектов в области экологии, безопасности и права, особое внимание парламентарии уделят роли русского языка как языка межнационального общения в Содружестве.
С участием белорусской парламентской делегации, которую возглавляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова, запланирована Международная конференция к 95-летию со дня рождения Чингиза Айтматова. Накануне прошло заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ. Главным вопросом обсуждения стала информационная безопасность в интернете.