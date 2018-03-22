Александр Лукашенко: «Пусть скорбный звон колоколов Хатыни звучит и предостерегает от повторения страшной трагедии»

Новости Беларуси. Одно из самых чудовищных событий в истории человечества вспоминают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 марта исполняется 75 лет со дня трагедии в Хатыни.

Вот уже несколько десятилетий история небольшой белорусской деревушки является символом жестокости и бесчеловечности. Память о Хатыни навсегда останется в сердцах белорусов. Об этом говорится в обращении Президента Александра Лукашенко к соотечественникам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, белорусы, носители генной памяти нечеловеческих страданий народа, выстоявшего в Великой Отечественной войне, говорим всем: «Пусть скорбный звон колоколов Хатыни звучит и предостерегает от повторения страшной трагедии. Пусть их металлический плач донесется до тех уголков Земли, где сегодня забыли о том, что жизнь – это дар свыше, мир – самая большая ценность. Мы должны это помнить всегда!».

«Хатынь – это как храм под открытым небом сегодня». Какие мероприятия пройдут в день памяти хатынской трагедии