Завтрак, сбор в садик, школу. Побывали в гостях у семьи, где воспитывают девять детей

Новости Беларуси. Итоги областного конкурса «Женщина года Минщины – 2021». В номинации «Материнская слава» лучшей стала представительница Несвижского района Наталья Пахомова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. У нее девять детей, в том числе шесть приемных.

Громкий детский смех и сплошное веселье. В этих стенах никогда не бывает скучно. Наталья Пахомова – родитель-воспитатель. Растит с мужем трех собственных и шесть приемных детей. Каждый день расписан по часам. Встает самой первой, чтобы все успеть. А далее – завтрак, сбор в садик, школу и домашние дела. Много времени проводит именно на кухне. В этот раз на ужин будут манты. Лепят все вместе. Одни раскатывают тесто, другие кладут начинку.