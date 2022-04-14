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Завтрак, сбор в садик, школу. Побывали в гостях у семьи, где воспитывают девять детей

14 апреля 2022 16:14
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Новости Беларуси. Итоги областного конкурса «Женщина года Минщины – 2021». В номинации «Материнская слава» лучшей стала представительница Несвижского района Наталья Пахомова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. У нее девять детей, в том числе шесть приемных.

В гостях у большой дружной семьи побывала Анна Куртасова.

Завтрак, сбор в садик, школу. Побывали в гостях у семьи, где воспитывают девять детей-1

Громкий детский смех и сплошное веселье. В этих стенах никогда не бывает скучно. Наталья Пахомова – родитель-воспитатель. Растит с мужем трех собственных и шесть приемных детей. Каждый день расписан по часам. Встает самой первой, чтобы все успеть. А далее – завтрак, сбор в садик, школу и домашние дела. Много времени проводит именно на кухне. В этот раз на ужин будут манты. Лепят все вместе. Одни раскатывают тесто, другие кладут начинку.

Завтрак, сбор в садик, школу. Побывали в гостях у семьи, где воспитывают девять детей-4

Далее смотрите в видеоматериале.

# Женщины Беларуси # общество # Наталья Пахомова # Анна Куртасова # Евгения Пахомова # Светлана Равгейша # Алена Макаренко # Фотофакт

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