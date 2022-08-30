«Сможем отстоять свою страну». Под Минском перезахоронили останки более тысячи жертв фашизма

Новости Беларуси. Останки более тысячи человек, зверски убитых в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в Логойском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расстрельные ямы нашли в 2021 году бойцы 52-го поискового батальона в урочище Ивановщина. Там же появился мемориал.

Главная трагедия этого места разыгралась в августе 1941-го, когда от рук немецких оккупантов здесь погибли около полутора тысяч евреев. Как установлено, большинство жертв – женщины и дети. Среди останков также найдены части одежды, обуви, женские гребешки и два солдатских медальона. К сожалению, без вкладышей, поэтому установить имена погибших не удалось. Зато теперь местные жители, да и все белорусы смогут прийти в это скорбное место, поклониться и отдать долг памяти невинным жертвам фашизма.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Ведется очень серьезная большая работа в архивах. По всей стране прокурорами организованы на основании материалов уголовного дела выставки о геноциде белорусского народа. И для нас сейчас, для всех, не только для прокуроров, очень важно, чтобы наша молодежь знала правду о тех зверствах. Потому что пока мы все будем помнить, пока будем знать, что такое фашизм, нацизм. Понимать, какие беды это явление несет людям, мы сможем отстоять свою страну.