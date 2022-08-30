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«Сможем отстоять свою страну». Под Минском перезахоронили останки более тысячи жертв фашизма

30 августа 2022 11:31
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Новости Беларуси. Останки более тысячи человек, зверски убитых в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в Логойском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расстрельные ямы нашли в 2021 году бойцы 52-го поискового батальона в урочище Ивановщина. Там же появился мемориал.

«Сможем отстоять свою страну». Под Минском перезахоронили останки более тысячи жертв фашизма-1

Главная трагедия этого места разыгралась в августе 1941-го, когда от рук немецких оккупантов здесь погибли около полутора тысяч евреев. Как установлено, большинство жертв – женщины и дети. Среди останков также найдены части одежды, обуви, женские гребешки и два солдатских медальона. К сожалению, без вкладышей, поэтому установить имена погибших не удалось. Зато теперь местные жители, да и все белорусы смогут прийти в это скорбное место, поклониться и отдать долг памяти невинным жертвам фашизма.

«Сможем отстоять свою страну». Под Минском перезахоронили останки более тысячи жертв фашизма-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Ведется очень серьезная большая работа в архивах. По всей стране прокурорами организованы на основании материалов уголовного дела выставки о геноциде белорусского народа. И для нас сейчас, для всех, не только для прокуроров, очень важно, чтобы наша молодежь знала правду о тех зверствах. Потому что пока мы все будем помнить, пока будем знать, что такое фашизм, нацизм. Понимать, какие беды это явление несет людям, мы сможем отстоять свою страну.

«Сможем отстоять свою страну». Под Минском перезахоронили останки более тысячи жертв фашизма-7

16 гробов – это останки далеко не всех замученных на так называемой Еврейской горе. Каждое из перезахоронений документируется. Все это факты военных преступлений против мирного населения. Материалы прокуроры и следователи намерены представить мировому сообществу. Чтобы виновники этой трагедии не смогли избежать наказания.

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Швед # Фотофакт

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