Провести время с пользой! В Гродно школьникам предлагают каникулы с записью в трудовую книжку

В Гродно школьникам предлагают каникулы с записью в трудовую книжку. В учреждениях образования работают трудовые бригады из числа старшеклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученики помогают педагогам подготовить объекты к новому учебному году. К тому же, ребята наводят порядок и в микрорайонах, где расположены школы. Бригады работают от Центра занятости, у учащихся официальное трудоустройство, предусмотрена заработная плата и ограничение по часам работы, согласно законодательству. Школьники рады возможности ощутить себя по-настоящему взрослыми и получить новый опыт. Кто этим летом впервые открыл трудовой стаж – расскажет Галина Буро.

Каникулы в цветочных клумбах – так девчонки из трудовой бригады 16-й гродненской школы проводят этот июнь: в благоухании гераней, с пользой для себя и родного учебного заведения.

Не сидеть за компьютером, а за 10 дней получить первый опыт и узнать цену хлеба. 8-класснице Анастасии Демяник к физическому труду не привыкать: девушка – мастер спорта по художественной гимнастике. И даже на каникулах усиленно готовится к соревнованиям. До обеда у нее в трудовой бригаде, можно сказать, разминка, затем – ежедневная тренировка в спортивной школе. Летние каникулы с пользой! Военно-патриотические лагеря открывают смены по всей Беларуси.

Анастасия Демяник, учащаяся средней школы №16 Гродно имени А. Сухомбаева:

К нам пришел педагог-организатор и классная руководительница, сказали, что есть трудовая бригада и предложили нам. Мы с девочками с удовольствием согласились, так как мы вместе будем проводить время, больше общаемся, плюс еще заработок есть и новые знакомства. Работы в школе хватает: прополка клумб, декорирование арт-объектов, покраска скамеек, разгрузка складов. Не лишняя пара рук и в библиотеке – надо к сентябрю подготовить учебники.

– Подклеиваем книжки, уголочки, корешок. Ученики работают с официальным трудоустройством от Центра занятости и первой записью в трудовой книжке – как взрослые. Но, с учетом несовершеннолетнего возраста, рабочий день четыре часа, а для подростков с 16 до 18 лет – 6-часовой: масса времени для полезных дел.

Жанна Солома, директор средней школы №16 Гродно имени А. Сухомбаева:

Ребята работают на совесть, получают первый опыт свой. Здесь они могут научиться ремонтным работам, уходу за деревьями, могут немножечко сориентироваться в будущей профессии. Получают первую свою трудовую книжку, первую запись в трудовой книжке, и даже уже в будущем при трудоустройстве во взрослой жизни на работу это учитывается им как трудовой стаж.