Лошади из хозяйства «Тепличное» завоевали две бронзовые медали на «Белагро-2026»

Из дебютантов в призеры! Настоящим фурором завершилась поездка на форум «Белагро» для представителей предприятия «Тепличное», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяйство представило своих питомцев на республиканском конкурсе племенного животноводства и покорило жюри! Лошади из отделения «Старое Село» впервые вышли на столичный манеж и сразу завоевали две бронзовые медали.