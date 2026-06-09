Лошади из хозяйства «Тепличное» завоевали две бронзовые медали на «Белагро-2026»
Из дебютантов в призеры! Настоящим фурором завершилась поездка на форум «Белагро» для представителей предприятия «Тепличное», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хозяйство представило своих питомцев на республиканском конкурсе племенного животноводства и покорило жюри! Лошади из отделения «Старое Село» впервые вышли на столичный манеж и сразу завоевали две бронзовые медали.
В чем секрет успеха гомельских коневодов и как сегодня возрождают элитные породы, востребованные в спорте и племенном деле? Репортаж Анны Корольчук.
Грация, стать и благородство. Красавица Георгина русской рысистой породы вернулась с выставки «Белагро» настоящей звездой – привезла домой бронзовую медаль. Впрочем, триумф оказался семейным: на конкурсе отличился и ее сын – жеребенок, который тоже взял бронзу в своей категории. Всего за победу боролись 18 скакунов из шести ведущих племенных хозяйств страны.
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Екатерина Туникова, начальник конной части отделения «Старое Село» предприятия «Тепличное»:
Мы возили всех русских рысаков, это была межпородная выставка. То есть каждое хозяйство привозило свою породу лошадей, которой занимается. Если в прошлом году были все белорусские упряжные лошади, то в этом году была межпородная выставка, просто оценивалась каждая лошадь в зависимости от своей породы, своего происхождения. И уже по количеству баллов выбирался победитель. Во-первых, лошадь оценивалась по экстерьеру. Во-вторых, по происхождению, в-третьих, по внешнему виду и общему впечатлению. И по типичности, то есть соответствие своей породе.
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