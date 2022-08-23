Завод КПД в Бресте выпустит коттеджи для Подмосковья. Сколько дней уходит на постройку одного?

Новости Беларуси. Завод крупнопанельного домостроительства в Бресте выпускает коттеджи для Подмосковья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из экспортных проектов стал возможен благодаря модернизации, общая стоимость которой составляет порядка 10 миллионов долларов.

Пилотный проект стал успешным, и сегодня предприятие реализует серию из семи домов. На возведение коттеджа уходит не более четырех дней. Новые линии после модернизации позволили на треть увеличить мощность завода, ускорить производство и приспособить его под потребности экспортных покупателей. Теперь здесь готовы выпустить панели различной высоты и конфигурации для строительства частных домов различной планировки или объектов социальной инфраструктуры. Сборные детские сады или коттеджи складываются, как конструктор из набора деталей.

Андрей Король, начальник производственно-технического отдела завода КПД Брест:

В свое время мы не смогли выйти на рынок с детским садом, так как высота этажа не могла превысить три метра. На данном этапе мы можем выпускать здания с этажностью 3 метра 40 сантиметров. Мы фактически в 3-4 раза увеличили скорость строительства, а это позволит значительно увеличить строительство социальной инфраструктуры.

Иван Волкович, заместитель генерального директора строительного предприятия:

Работаем в Московской области на строительстве таунхаусов. Надеемся на продвижение многоквартирных домов в Брянском регионе. Потребность там сегодня большая. Чем больше, тем экономика будет складываться лучше. Если нам удастся сработать на малых объемах, то на больших мы сможем зарабатывать реальные деньги, реальную прибыль.