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Завод КПД в Бресте выпустит коттеджи для Подмосковья. Сколько дней уходит на постройку одного?

23 августа 2022 17:03
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Новости Беларуси. Завод крупнопанельного домостроительства в Бресте выпускает коттеджи для Подмосковья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из экспортных проектов стал возможен благодаря модернизации, общая стоимость которой составляет порядка 10 миллионов долларов.  

Завод КПД в Бресте выпустит коттеджи для Подмосковья. Сколько дней уходит на постройку одного?-1

Пилотный проект стал успешным, и сегодня предприятие реализует серию из семи домов. На возведение коттеджа уходит не более четырех дней. Новые линии после модернизации позволили на треть увеличить мощность завода, ускорить производство и приспособить его под потребности экспортных покупателей. Теперь здесь готовы выпустить панели различной высоты и конфигурации для строительства частных домов различной планировки или объектов социальной инфраструктуры. Сборные детские сады или коттеджи складываются, как конструктор из набора деталей.  

Завод КПД в Бресте выпустит коттеджи для Подмосковья. Сколько дней уходит на постройку одного?-4

Андрей Король, начальник производственно-технического отдела завода КПД Брест:  
В свое время мы не смогли выйти на рынок с детским садом, так как высота этажа не могла превысить три метра. На данном этапе мы можем выпускать здания с этажностью 3 метра 40 сантиметров. Мы фактически в 3-4 раза увеличили скорость строительства, а это позволит значительно увеличить строительство социальной инфраструктуры.  

Завод КПД в Бресте выпустит коттеджи для Подмосковья. Сколько дней уходит на постройку одного?-7

Иван Волкович, заместитель генерального директора строительного предприятия:  
Работаем в Московской области на строительстве таунхаусов. Надеемся на продвижение многоквартирных домов в Брянском регионе. Потребность там сегодня большая. Чем больше, тем экономика будет складываться лучше. Если нам удастся сработать на малых объемах, то на больших мы сможем зарабатывать реальные деньги, реальную прибыль.  

Завод КПД в Бресте выпустит коттеджи для Подмосковья. Сколько дней уходит на постройку одного?-10

В сутки завод выпускает до 600 кубометров железобетона –  такой объем позволит возвести 10-этажный многоквартирный дом всего за одну рабочую неделю. Санкционные ограничения вынудили приостановить работу с Калининградской областью, где у предприятия есть свой филиал. Сегодня попросту нет возможности доставить стройматериалы.  

# Беларусь-Россия # общество # Андрей Король # Иван Волкович # Фотофакт

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