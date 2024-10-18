Маленькая белоруска выступала в Цирке дю Солей! Поговорили с женщиной, рост которой 106 см

Нередко природа преподносит сюрпризы без видимых причин, когда у обычной пары появляется необычный ребенок – сросшийся телом со своим близнецом, с недоразвитыми конечностями, с искривлениями черепа или вообще с хвостом, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Нередко то, что он не такой, становится понятно лишь с течением времени, когда малыш растет слишком быстро или вообще не растет, а то и покрывается густой шерстью. И хорошо, если в этом случае и странного младенца, и подозрительных родителей не отправят на костер. Впрочем, если повезет, можно стать даже звездой – для этого нужно правильное место и время рождения, и, конечно, талант.

Антонина Сацура, артистка цирка, рост 106 см:

Мне рост помог попасть в цирк только из-за того, что я маленькая. И это вершина для артиста цирка, это айсберг, чтобы попасть в Цирк дю Солей. Для артиста это высшая категория.

– Вы всегда такая яркая?

– Да, я люблю, чтобы меня замечали и не растоптали. Наука ничего не может доказать, генетический сбой.

– А у вас никогда не было комплексов?

– В детстве немного не понимала, а потом привыкла. Сразу отметим, что люди небольшого роста не любят, когда их называют лилипутами или карликами, а предпочитают использовать слово «маленькие». Антонина Сацура:

Для маленьких людей это очень ранимое и оскорбительное слово. Медицинский термин, но мы относимся к этому ранимо. Нам хочется не быть выделенными какими-то. Я миниатюрная женщина, пропорциональная. Похвалю сама себя. Я модель! От этого никуда не денешься, что есть, то есть. Природа дала, не обидела хоть чем-то. Отобрала одно, дала другое.

Не любит наша героиня и когда ее называют Антониной: и объяснения этому также весомы. Антонина Сацура:

Антонина Сацура, а вообще Тоня, Тонечка. Девочка родилась вполне обычным ребенком. А вот то, что она отстает в росте, мама заметила лишь на фоне младшей сестры: в года 2-3 та намного перегнала старшую Тонечку. Лет в 5-6 разница стала уже существенной и девочку начали водить по врачам. Маленькую Тоню обследовали в Минске и предложили провести экспериментальную для того времени операцию по увеличению роста. Сегодня она признается: ангел-хранитель уберег! Ведь те, кому вводили малоизученные препараты, и выросли-то на 5-10 сантиметров, а вот побочных эффектов было слишком много. Антонина Сацура:

Если бы сейчас мне сказали: сделай операцию, я бы не согласилась из-за того, что я видела людей, которые воспользовались. Руки длинные, лицо непропорциональное. Я бы даже сейчас не согласилась.

Вот только мысли о цирке, увиденном в детстве, не давали покоя. Услышав объявление о наборе в труппу маленьких людей, Тонечка уезжает в цирк Одессы. Антонина Сацура:

Я прилетаю, беру такси, приезжаю. Меня встречает Людмила Николаевна и говорит: Юра, посмотри, какая к нам кукла приехала! И сразу – идемте за кулисы, посмотрите представление. Я сижу и плачу. Так начались ее цирковая карьера и гастрольная жизнь. Потом был цирк Италии, и как вершина мастерства – контракт с дю Солей. Сценическое имя она придумала себе сама: Мини-Лили. А еще в копилке Тонечки есть и небольшая роль в кинофильме «Фред Клаус, брат Санты». Так что, по ее словам, жизнь просто прекрасна. Правда есть и минусы – бытового характера. Антонина Сацура:

Если я приходила в Дом быта – мы не шьем взрослую одежду, вы же хотите модель взрослую, а у нас детская, мы шьем по лекалам. Большая проблема у меня была с обувью. У меня размер был 12-й, даже сандалики не шили.

Проблемы решили сапожные колодочки – на них и шили для Тонечки всю обувь. Наряды она научилась моделировать сама, и получается это отменно! А вот мебель в квартире – вся взрослая. Так что под рукой всегда несколько крепких стульчиков – с верхней полки что-то достать или цветы полить. Не обходится и без курьезов, особенно в автобусах. Антонина Сацура:

В транспорте высокие ступеньки, когда я ногу поднимаю, на уровне глаз получается, я подхватываюсь за поручень, подтягиваюсь. Иногда думают, сзади ребенок, они же спереди не видят, а видят только со спины.