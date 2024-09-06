Белорусская делегация примет участие в Евразийском женском форуме

Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой готовится принять участие в Евразийском женском форуме. Он пройдет уже в четвертый раз в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повестку масштабного мероприятия обсудили в Совете Республики. Площадка объединит представительниц из более чем 100 государств. Дискуссии, тематические встречи и секции будут посвящены укреплению глобального сотрудничества и миссии женщин в формировании новой повестки мира. Как отметила Наталья Кочанова, интерес к форуму большой. Поэтому мы должны представить страну достойно. Прежде всего это работа в секциях и участие в пленарном заседании.

Ирина Абельская, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Многие темы содержания тех бесед, встреч, пленарных заседаний в той или иной степени будут посвящены достижениям Целей устойчивого развития. Мы все прекрасно знаем эти Цели. И мы гордимся тем, что Беларусь сегодня занимает высокое 30-е место среди более чем сотни государств. Это все результат той политики, направленной на мощную социальную поддержку всех слоев населения, особенно женщин, женского здоровья, сопровождения детей.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Женская дипломатия сейчас в мире набирает, мне кажется, какие-то новые обороты. Потому что общение между женщинами, неформальное общение, дает конкретные результаты. Пускай они не всегда экономически выражаются в каких-то цифрах, но возможность показать свою страну, заявить о своей стороне, показать, как живут женщины в нашей стране, чем они живут и как поддерживает это государство, на мой взгляд, это очень важно. Особенно, когда это касается стран дальней дуги и когда к нам приезжают гости из дальнего зарубежья.

Представительницы Белорусского союза женщин регулярно принимают участие в Евразийском женском форуме, который проводится с 2015 года. За это время он превратился в серьезную международную площадку, где каждая страна может донести информацию о ситуации, которая складывается в гендерной политике, как решаются вопросы поддержки женщин.