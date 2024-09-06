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Какие места в Минске привлекают жителей столицы больше всего – провели опрос

06 сентября 2024 11:22
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Какие места в Минске привлекают жителей столицы больше всего – провели опрос-1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый день в прекрасном Минске. Давайте пообщаемся с жителями столицы и узнаем, какие места в городе их привлекают больше всего.

Какие места в Минске привлекают жителей столицы больше всего – провели опрос-3

Я очень люблю Минск. Очень красивый город, я его обожаю. Мне нравятся «Дрозды», потому что у меня собака.

Какие места в Минске привлекают жителей столицы больше всего – провели опрос-5

У нас в городе очень много мест красивых: ботанический сад какой и парк Челюскинцев.

Какие места в Минске привлекают жителей столицы больше всего – провели опрос-7

На Востоке очень красиво. «Минск Мир» нравится своим образом, там жизнь бурлит, кипит.

# Опрос # Алина Трус

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