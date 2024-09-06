Какие места в Минске привлекают жителей столицы больше всего – провели опрос

Алина Трус, корреспондент:

Новое утро – новый день в прекрасном Минске. Давайте пообщаемся с жителями столицы и узнаем, какие места в городе их привлекают больше всего.

Я очень люблю Минск. Очень красивый город, я его обожаю. Мне нравятся «Дрозды», потому что у меня собака.

У нас в городе очень много мест красивых: ботанический сад какой и парк Челюскинцев.