Новости Беларуси. Завершить подготовку к осенне-зимнему сезону в Беларуси планируют до 1 октября. Работы ЖКХ к отопительному периоду 22 сентября обсуждали в Правительстве. Заготовка топлива, мазута и древесины идет с опережением графика. Строительство и реконструкция тепловых сетей также продвигается быстрее, чем запланировано. В целом, по оценкам специалистов, готовность служб в 2015 году выше, чем в прошлом. При этом потери в тепловых сетях уменьшились. Если было заложено 12 процентов, то в итоге они составили менее 10.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Все те мероприятия именно с точки зрения энергосбережения и позволяют нам сэкономить, идти с опережением графика, то есть 10% на возмещение передачи тепла — это достаточно хорошая цифра, мы рассчитывали на 12%. И это все относится и к мероприятиям, которые проводят и организация жилищно-коммунального комплекса, безусловно. Но мы считаем, в этом заслуга и наших потребителей, которые больше экономят.

При этом при включении отопления в домах и госучреждениях будут ориентироваться на погоду за окном. Если температура будет выше, чем среднестатистическая, то отопительный период сместят. Напомним, тепло в квартиры начинают подавать в том случае, если 5 дней подряд столбик термометра не поднимается выше 8 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.