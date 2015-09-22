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Форум молодых журналистов стартует 22 сентября в Минске

22 сентября 2015 07:37
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Новости Беларуси. Взгляд в будущее. Форум молодых журналистов стартует 22 сентября в Минске. Он соберет более 150 юных акул пера со всей республики. В течение двух дней начинающих работников средств массовой информации ждут тренинги, которые пройдут на базе ведущих масс-медиа Беларуси.

В программе и пленарное заседание. В его рамках состоятся встречи с министром информации Лилией Ананич, заместителем главы Администрации Президента Игорем Бузовским, а также руководителями крупнейших СМИ нашей страны. Лучшим репортерам, обозревателям, ведущим радио- и телепрограмм, фотокорреспондентам вручат премии «Дебют». А в заключение форума участники пообщаются на тему «Журналистика глазами молодых», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Журналистика

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