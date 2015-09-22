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В Беларуси 22 сентября — День без автомобиля

22 сентября 2015 07:39
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Новости Беларуси. В Беларуси 22 сентября — День без автомобиля. Всех водителей призывают не садиться за руль, а выбрать более экологичный способ передвижения. Например, добраться до работы можно пешком или на велосипеде.

22 сентября по всей стране пройдут многочисленные акции. Так, в Минске эпицентром экологического праздника станет Лошицкий парк. Здесь посетителей ждет экскурсионный эковелопробег, интеллектуальные и познавательные игры, эстафеты, детские  мастерские. Продемонстрируют и экологически чистые виды транспорта, такие как электровелосипед и электромобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Общественный транспорт

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