Новости Беларуси. В Беларуси 22 сентября — День без автомобиля. Всех водителей призывают не садиться за руль, а выбрать более экологичный способ передвижения. Например, добраться до работы можно пешком или на велосипеде.

22 сентября по всей стране пройдут многочисленные акции. Так, в Минске эпицентром экологического праздника станет Лошицкий парк. Здесь посетителей ждет экскурсионный эковелопробег, интеллектуальные и познавательные игры, эстафеты, детские мастерские. Продемонстрируют и экологически чистые виды транспорта, такие как электровелосипед и электромобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.