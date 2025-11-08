Какие объекты появились в Беларуси ко Дню Октябрьской революции? Анонс ток-шоу «Большой город»

Беларусь сохраняет традиции. В нашей стране 7 ноября по-прежнему государственный праздник! Эта историческая дата стала символом труда, созидания и реальных дел. Традиционно, ко Дню Октябрьской революции в стране открывают новые детские сады, спорткомплексы, дороги и мосты. Какие объекты появились в 2025 году и почему символично осенью подводить итоги? Смотрите 9 ноября в 10.00 в программе «Большой город».

7 ноября традиционно связывают со сроками сдачи социальных объектов. Что подарили минчанам к этой дате в 2025 году?

К 7 ноября мы уже ввели 14 социальных объектов.

Только благодаря непосредственной поддержке Президента Республики Беларусь за последние 30 лет открыто больше 20 станций метров, из которых более 17 открыл непосредственно Президент Республики Беларусь накануне этих праздников.