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Завершилось тактическое учение 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады

13 августа 2022 11:18
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Новости Беларуси. Динамично меняющаяся обстановка в мире требует проверки и оценки степени готовности управления Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Завершилось тактическое учение 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады-1

Завершилось тактическое учение 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады. Оно прошло в два этапа. Военные на практике отработали вопросы подготовки оборонительных рубежей, ведения разведки, в том числе с применением беспилотных авиационных комплексов, а также поиск, блокирование и уничтожение групп противника и незаконных вооруженных формирований.  

Завершилось тактическое учение 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады-4

Александр Науменко, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:  
На учениях создана динамично развивающаяся тактическая обстановка, ориентированная на выработку способности обучаемых к инициативному, творческому решению поставленных задач с учетом анализа результатов современных войн и вооруженных конфликтов, трансформации форм и способов ведения вооруженной борьбы. Отрабатываются вопросы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, с учетом возможности противником ведения авиационной и космической разведки.  

Завершилось тактическое учение 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады-7

Особое внимание в ходе учений уделили повышению слаженности управления и воинских частей бригады. Военных ориентировали на инициативный и творческий подход в решении поставленных задач.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Науменко # Фотофакт

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