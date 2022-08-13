Завершилось тактическое учение 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады

Новости Беларуси. Динамично меняющаяся обстановка в мире требует проверки и оценки степени готовности управления Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершилось тактическое учение 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады. Оно прошло в два этапа. Военные на практике отработали вопросы подготовки оборонительных рубежей, ведения разведки, в том числе с применением беспилотных авиационных комплексов, а также поиск, блокирование и уничтожение групп противника и незаконных вооруженных формирований.

Александр Науменко, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:

На учениях создана динамично развивающаяся тактическая обстановка, ориентированная на выработку способности обучаемых к инициативному, творческому решению поставленных задач с учетом анализа результатов современных войн и вооруженных конфликтов, трансформации форм и способов ведения вооруженной борьбы. Отрабатываются вопросы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, с учетом возможности противником ведения авиационной и космической разведки.