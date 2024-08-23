Завершились учения «Военкор-2024» – как проходил курс экстремальной журналистики?

Работать в зоне боевых действий, защищать страну с оружием в руках и доносить гражданским слово правды. Завершилось тактико-специальное учение «Военкор-2024», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сертификаты о прохождении курса экстремальной журналистики сегодня, 23 августа, получили в том числе сотрудники нашего телеканала. Они показали максимум своих психологических качеств, физических возможностей, работали на пределе в сложных условиях, которые были созданы в ходе учения.

Владислава Супруновская, редактор телерадиокомпании «Гомель»:

Мы стали сильнее, дисциплинированнее. Мы стали разбираться больше во всех вещах. Поэтому первую помощь 100 % окажем, знаем, что такое дроны, как от них прятаться, и так далее. На самом деле, правда, тут одна благодарность, и это очень важно. Такие учения реально очень важны для журналистов.

Виталина Петрусевич, редактор телерадиокомпании «Могилев»:

Я всегда очень внимательно слушаю нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко, и он неоднократно повторял: хочешь мира – готовься к войне. И это должны делать не только военнослужащие, но и гражданские в том числе и журналисты. И вот «Военкор» – та самая возможность прочувствовать, что это, эти боевые действия, хоть они у нас были в тренировочном таком моменте. Прочувствовать свои сильные стороны, слабые стороны.

Сегодня каждый белорус, занимаясь своим делом, должен быть нацелен и на то, чтобы при необходимости обеспечить безопасность нашей страны. По оценкам профессиональных военных, журналисты с этой задачей справились.

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:

К моменту окончания тактико-специального учения, я вижу это каждый год, по сути, формируется уже воинское подразделение, которое отличается своей сплоченностью, каждый старается друг другу помочь, подсказать. Это им помогает в их профессиональной деятельности. Укрепляет не только военную безопасность, но и информационную безопасность в частности.