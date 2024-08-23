Украинка нашла лучшую жизнь в Беларуси! Как государство помогает переселенцам?

Ежегодно наша страна становится вторым домом не только для граждан Украины, но и многих других стран, например, Германии, Латвии, Израиля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они приезжают в Беларусь в поисках лучшей жизни. И находят ее здесь. В числе тех, кто обрел новый дом на белорусской земле, украинка Алла Деньгова. Больше 10 лет назад она приняла для себя поистине судьбоносное решение – навсегда переехать из Запорожья и начать все сначала в Беларуси.

Еще будучи школьницей, Алла Деньгова грезила побывать в Беларуси. Чистая, спокойная и независимая – так представляла себе жительница Запорожья нашу страну. И не ошиблась. Первый раз сюда приехала по приглашению знакомых 12 лет назад. А спустя две недели поняла: ее дом здесь.

Алла Деньгова, сварщик пластмасс ЗАО «Атлант»: Беларусь – прекрасная страна, она красивая, она развивается. Здесь много возможностей. Для меня как для украинки, что главное вижу для молодежи, когда заканчивают вузы, есть возможность пойти работать. Я сама столкнулась. Младший, когда закончил учиться, невозможно было найти работу. В Беларуси возможности очень большие.

В нашей стране украинку встретили, как это принято у белорусов, гостеприимно. Буквально на следующий день после переезда Алла устроилась на работу в одно из сельхозпредприятий Кобринского района, после – трудилась на ферме в Дзержинском. Спустя несколько лет в Беларусь переехали и сыновья. Настоящую семью Деньговы обрели на столичном заводе «Атлант». Здесь женщина прошла переобучение на узкопрофильную специальность. И вот уже семь лет работает сварщиком пластмасс.

Алла Деньгова:

В 2017 году в апреле я пришла на «Атлант». Набирали временных рабочих, там, на конвейер. Да, изначально было: ой, уже возраст, будет тяжело. Но я очень благодарна руководству: поверили в меня, пошли навстречу. Две недели я проработала на подсборке, самое начало холодильников. Приняли очень хорошо. Потом предложили перейти уже на постоянную работу сварщиком пластмасс. А потом я получила общежитие.

Всего на «Атланте» трудится около шести тысяч человек. Около 60 – иностранцы, которые в свое время выбрали жизнь в Беларуси. Граждане из России, Украины, Израиля и даже Непала.