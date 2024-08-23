В Лиде 30 семей пограничников получили новое арендное жильё

Новоселье у лидских пограничников. 30 семей стражей границ сегодня, 23 августа, получили новое арендное жилье. Многоэтажный дом возведен в соответствии с указом Президента. Его построили в молодом быстроразвивающемся микрорайоне райцентра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в торжественной обстановке военнослужащим вручили ключи. В распоряжении новоселов построенные по современному проекту квартиры, в которых все готово к заселению. Символично, что важное событие прошло накануне 27-й годовщины образования Лидского пограничного отряда.

Очень долго об этом мечтали, и наконец-то сбылось, всем благодарность большая.

Игорь Курочкин, военнослужащий Лидского пограничного отряда: Поддержка руководством страны и лично главой государства Александром Григорьевичем Лукашенко людей в погонах особенно значима для нас, имея почти 20-летний стаж службы, мы постоянно ощущали поддержку государства.

Игорь Печень, заместитель председателя Государственного пограничного комитета:

Жильцы дома обратили внимание, успели убедиться, насколько хорошая отделка квартир, удобная планировка, благоустроенная придомовая территория. И, конечно, для каждого офицера, прапорщика наличие собственной комфортной квартиры – это дополнительная уверенность в своих силах, это дополнительный мотив к добросовестному, самоотверженному несению службы.

Уже в начале следующего года запланировано введение в эксплуатацию еще 10 арендных квартир для лидских пограничников. Наращивание фонда служебного жилья для людей в погонах является важнейшей составляющей социальной политики Беларуси.