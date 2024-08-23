50 первокурсников встретил специализированный лицей МВД

Специализированный лицей Министерства внутренних дел сегодня, 23 августа, встретил первокурсников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их 50, и нет сомнения, что это лучшие из лучших.

Конкурс на поступление сформировался небывалый. На одно место претендовали шесть человек. Зачисляли в лицей лишь тех, кто сдал вступительные экзамены «на отлично». Ко встрече с первокурсниками готовились заранее: в здании отремонтированы аудитории, комнаты для отдыха. Уже сегодня ребятам вручили и форму лицеиста.

Юрий Котел, лицеист: Это была моя мечта детства. И я летом решил все заново перечитать, переучить, чтобы было больше шансов поступить в лицей МВД. Вот, моя мечта свершилась. Для меня честь носить форму лицеиста, и я рад, что буду защищать Родину и закон.

Евгений Абрамович, начальник специализированного лицея МВД Беларуси:

Все направлено на то, чтобы ребенок вошел нормально в учебный процесс. Они прошли первоначальный отбор, беседу с психологом, они первый раз в своей жизни проходили вступительные испытания. Они выстояли. Они лучшие.

Уже завтра у лицеистов начнется курс молодого бойца. Они смогут познакомиться с наставниками и подготовиться к новому учебному году.