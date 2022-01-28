Завершилась внеочередная сессия парламентариев Беларуси. Что они говорят о Послании Президента?

Новости Беларуси. Послание Президента активно обсуждают парламентарии Беларуси. 28 января завершилась их внеочередная сессия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги Послания Президента стали кульминацией широкого общественного диалога, который предполагает развитие нашей страны на десятилетия. И речь, конечно, о проекте обновленной Конституции. По мнению председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко, большинство белорусов поддерживают курс на развитие социального государства. Самих депутатов не оставила равнодушной тема национальной безопасности.

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня глава государства в обращении к белорусскому народу и парламентариям достаточно четко сказал, первое – мы миролюбивая страна. Мы не имеем национальных интересов за пределами нашей страны. Все наши основные руководящие документы, военные доктрины, концепция национальной безопасности носят оборонительный характер. Соответственно, на основании этих документов проводятся и все учения на нашей территории, которых не стоит бояться. В данный момент идет комплексная проверка сил немедленного реагирования Союзного государства. Нам меньше надо обращать внимание на коллективный Запад, на их мнение и так далее.

Людмила Здорикова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня было необычное выступление, необычное Послание. Наверное, от всех предыдущих оно отличалось сегодня какой-то особенной искренностью, открытостью. Мы поговорили как добрые товарищи, добрые друзья. Люди, объединенные одним делом, одной идеей, одной страной. Это был очень откровенный, я бы даже сказала, проникновенный разговор, дошедший, мне кажется, до души, до сердца каждого присутствующего в этом зале. Я думаю, что и через экран наших телевизоров Президент тоже смог достучаться до каждого белоруса. Я думаю, что сегодня каждый, кто хотел услышать ответ на тот вопрос, который его волнует в жизни, он смог услышать.