Завершается подготовка к основной фазе военного учения «Союзная решимость»

Подготовка к основной фазе военного учения «Союзная решимость» выходит на завершающий этап, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активная фаза маневров стартует 10 февраля. Более 150 белорусских, российских и зарубежных журналистов примут участие в информационном сопровождении учения. Впервые для работы приглашены блогеры и лидеры общественного мнения. С 12 по 19 февраля будет спланировано три пресс-тура. Точки назначения: полигоны Гожский, Полесский и Обуз-Лесновский.