Завершается подготовка к основной фазе военного учения «Союзная решимость»

Подготовка к основной фазе военного учения «Союзная решимость» выходит на завершающий этап, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подготовка к основной фазе военного учения «Союзная решимость» выходит на завершающий этап, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активная фаза маневров стартует 10 февраля. Более 150 белорусских, российских и зарубежных журналистов примут участие в информационном сопровождении учения. Впервые для работы приглашены блогеры и лидеры общественного мнения. С 12 по 19 февраля будет спланировано три пресс-тура. Точки назначения: полигоны Гожский, Полесский и Обуз-Лесновский.
Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
На полигоне Обуз-Лесновский спланировано ведение оборонительного боя на маневренном рубеже обороны с последующим выходом из боя на оперативный оборонительный рубеж, нанесением поражения противнику, проведением контратаки с высадкой тактического воздушного десанта в тылу противника при поддержке авиации и артиллерии на всех этапах оборонительного боя.