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Завершается подготовка к основной фазе военного учения «Союзная решимость»

08 февраля 2022 20:21
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Подготовка к основной фазе военного учения «Союзная решимость» выходит на завершающий этап, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Завершается подготовка к основной фазе военного учения «Союзная решимость»-1

Активная фаза маневров стартует 10 февраля. Более 150 белорусских, российских и зарубежных журналистов примут участие в информационном сопровождении учения. Впервые для работы приглашены блогеры и лидеры общественного мнения. С 12 по 19 февраля будет спланировано три пресс-тура. Точки назначения: полигоны Гожский, Полесский и Обуз-Лесновский.  

Завершается подготовка к основной фазе военного учения «Союзная решимость»-4

Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:  
На полигоне Обуз-Лесновский спланировано ведение оборонительного боя на маневренном рубеже обороны с последующим выходом из боя на оперативный оборонительный рубеж, нанесением поражения противнику, проведением контратаки с высадкой тактического воздушного десанта в тылу противника при поддержке авиации и артиллерии на всех этапах оборонительного боя.  

# Военные учения # общество # Инна Горбачева # Фотофакт

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