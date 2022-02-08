Евгений Пустовой стал спикером на диалоговой площадке «В режиме правды» в Полоцке. Что обсудили на встрече?

Новости Беларуси. В Полоцке прошла диалоговая площадка «В режиме правды». Спикером выступил политический обозреватель СТВ и автор рубрики «Политика без галстуков и купюр» Евгений Пустовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Полоцке прошла диалоговая площадка «В режиме правды». Спикером выступил политический обозреватель СТВ и автор рубрики «Политика без галстуков и купюр» Евгений Пустовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ключевой темой на встрече с активистами Полоцкого района стал предстоящий референдум. В частности, участники диалоговой площадки обсуждали, как создавался проект изменений и дополнений Конституции и почему в ее основу легли актуальные для современного общества тезисы.
Беларусь за годы независимости достигла многого. И сейчас настало время сделать апгрейд по всем направлениям, чтобы выстраивать дальнейший путь развития.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Белорусы придут на референдум и определятся, за какую Конституцию они выступают, то есть законодательно будем дальше развиваться.
Сегодня мы в Полоцке работаем. Полоцк, можно сказать, это колыбель белорусской государственности, поэтому очень важно, очень ответственно пообщаться с кривичами, где действительно народное вече, сход был в крови кривичей. Закрепление ВНС, мне кажется, самое важное в Конституции, когда будет паритет властей.
Диалоговая площадка в Полоцке завершает серию дискуссий в Витебской области. В «Режиме правды» ранее уже говорили в Новополоцке, Витебске и Орше.