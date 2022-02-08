Евгений Пустовой стал спикером на диалоговой площадке «В режиме правды» в Полоцке. Что обсудили на встрече?

Новости Беларуси. В Полоцке прошла диалоговая площадка «В режиме правды». Спикером выступил политический обозреватель СТВ и автор рубрики «Политика без галстуков и купюр» Евгений Пустовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевой темой на встрече с активистами Полоцкого района стал предстоящий референдум. В частности, участники диалоговой площадки обсуждали, как создавался проект изменений и дополнений Конституции и почему в ее основу легли актуальные для современного общества тезисы.

Беларусь за годы независимости достигла многого. И сейчас настало время сделать апгрейд по всем направлениям, чтобы выстраивать дальнейший путь развития.