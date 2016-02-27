Завершается кампания по декларированию доходов: финансовые отчеты белорусы должны представить до 1 марта

Новости Беларуси. В Беларуси подходит к концу кампания по декларированию доходов за 2015 год. Свои персональные финансовые отчеты белорусы должны представить до 1 марта. В документе нужно указать размер доходов, которые облагаются налогом.

При составлении декларации также учитываются и льготы. Так, например, если есть дети, значительные расходы на обучение или строительство жилья, сумма подоходного уменьшится.

Подать свою декларацию можно также через доверенное лицо, почтой, или в электронном варианте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Ковалевский, начальник управления налогообложения граждан Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Налоговая декларация представляется гражданами, получившими доход, облагаемый налоговыми органами. Это, например, доходы, полученные за границей, доходы, полученные от продажи другим лицам какого-то имущества. Например, более одного легкового автомобиля в течение года. Или, наоборот, продажа одного грузового автомобиля в течение года или одного автобуса. Это может быть продажа более одного жилого помещения в течение 5 лет. В этом году появилась такая необходимость подать декларацию тем лицам, которые сдавали в наем жилье, и сумма дохода превысила за год 43 миллиона 660 тысяч.

Сейчас в Беларуси одна из самых низких ставок на подоходный налог в мире. Так, ежемесячные отчисления в бюджет государства в нашей стране составляют только 13% от заработной платы. Жители большинства европейских стран на налоги тратят практически половину своих доходов. Так, в Великобритании и Франции подоходный обойдется в 45%, Японии — 50%, а в Швеции — почти 57%.