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Завершается кампания по декларированию доходов: финансовые отчеты белорусы должны представить до 1 марта

27 февраля 2016 11:29
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Новости Беларуси. В Беларуси подходит к концу кампания по декларированию доходов за 2015 год.  Свои персональные финансовые отчеты  белорусы должны представить  до 1 марта. В документе нужно указать размер доходов, которые облагаются налогом.

При составлении декларации также учитываются и льготы. Так, например, если есть дети, значительные расходы на обучение или строительство жилья, сумма подоходного уменьшится.

Подать свою декларацию можно также  через доверенное лицо, почтой, или в электронном варианте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Ковалевский, начальник управления налогообложения граждан Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:
Налоговая декларация представляется гражданами, получившими доход, облагаемый налоговыми органами. Это, например, доходы, полученные за границей, доходы, полученные от продажи другим лицам какого-то имущества. Например, более одного легкового автомобиля в течение года. Или, наоборот, продажа одного грузового автомобиля в течение года или одного автобуса. Это может быть продажа более одного жилого помещения в течение 5 лет. В этом году появилась такая необходимость подать декларацию тем лицам, которые сдавали в наем жилье, и сумма дохода превысила за год 43 миллиона 660 тысяч.

Сейчас  в Беларуси  одна из самых низких ставок на подоходный налог в мире.  Так,  ежемесячные отчисления  в бюджет государства в нашей стране  составляют только 13% от заработной платы. Жители большинства европейских стран на  налоги тратят практически половину своих доходов. Так, в Великобритании и Франции подоходный обойдется в 45%,  Японии — 50%, а в Швеции —  почти 57%.

# общество # Налоги # Андрей Ковалевский

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