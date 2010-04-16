Затрудненное авиасообщение над Европой внесло коррективы в расписание траурной недели в Польше

В Варшаве рассуждают о возможном переносе даты похорон погибшего Президента Леха Качиньского: там опасаются, что официальные делегации разных стран просто не смогут добраться в польскую столицу вовремя.

Запрет на авиаперелеты касается, в том числе, и самолетов глав государств. Авиатранспорт, кстати, планируют использовать и для доставки тел супругов Качиньских для траурных мероприятий из Варшавы в Краков. А из Москвы не может вылететь спецрейс с останками жертвами авиакатастрофы под Смоленском.

Сегодня весь день небо Польши закрыто для воздушного движения. В центральном варшавском аэропорту самолеты всех авиалиний стоят неподвижно. Исключением стали воздушные вокзалы Кракова и Жешува. Они продолжили работу, несмотря на стихию.

Большинство самолетов европейских авиалиний не могут ни приземляться, ни взлетать. Прогнозы, когда же рассеется вулканическая пыль над Европой, ограничиваются лишь просьбами об ожидании. Пока неизвестно, как буря исландского пепла скажется на графике штатных авиарейсов. Тысячи пассажиров сегодня в варшавском аэропорту имени Шопена несколько часов стоят в очередях к аваикассам, чтобы сдать свои билеты.

Вулкан может повлиять на дату церемонии похорон в Польше Президента Леха Качиньского и его супруги Марии. Напомним, они запланированы на это воскресенье в Кракове.

Пассажиры в аэропорту, впрочем, как и вся Польша, ждут милости от небес. Если облако вулканической пыли не рассеется, то прилет высокопоставленных гостей в Польшу на похороны президенты будет невозможен. Как и транспортировка на самолете тел в Краков супружеской пары Качиньских. Ситуация будет меняться в оперативном режиме – как небеса прикажут. Последнюю неделю именно они и вершат судьбу Польши.

Александра Кулакова, Алексей Юнаш, Андрей Дешук, телекомпания СТВ.