Среди стран, которые из-за исландского вулкана полностью закрыли небо, оказалась и Латвия

Облако пепла от исландского вулкана сейчас активно приближается к Балтийскому морю. Оно перемещается в верхних слоях атмосферы. И специалисты говорят, что облако должно рассеяться в течение недели-двух – пыль просто осядет на землю вместе с осадками.

Однако сейчас тысячи туристов застряли в аэропортах вылета – одни не успели на деловые встречи, другие – пропускают отпуска. Среди стран, которые полностью закрыли небо и Латвия. В воздушное пространство, которым руководит официальная Рига, не пускают даже транзитные самолеты.

Сегодня в Риге настоящий автобусный бум. И самый популярный маршрут в Таллин. Оттуда паромом можно добраться практически в любую страну Северной Европы. Облако вулканической пыли достигло территории Латвии утром. Но все авиасообщение прекратили еще на стыке суток.

Десятки пассажиров были вынуждены коротать прошедшую ночь прямо в Рижском аэропорту. Нарушены планы 14 тысяч человек. Власти предлагают использовать альтернативные виды транспорта или перенести путешествие на максимально возможно поздний срок.

Янис Ванагс, представитель крупнейшей латвийской авиакомпании:

– В целом, многие европейские авиакомпании потерпят колоссальные убытки. И я думаю, что несколько авиакомпаний будут близки к банкротству.

Есть и те, кому транспортный хаос на руку. Исландский вулкан помог латвийским гостиницам. Они сейчас переполнены. Кстати многие постояльцы воспринимают ситуацию спокойно и направляются на экскурсии по Риге.

Пепельные облака могут остаться над Латвией еще неделю. Это прогноз от метеорологов. В свою очередь специалисты авиационной сферы даже не исключают ухудшения ситуации. Впрочем, все службы латвийского национального аэропорта продолжают свою работу. Но все рейсы отменены. Аналогичная ситуация в воздушных гаванях Вильнюса и Таллина.

Сергей Герасимов, Сергей Болочко, Телекомпания СТВ, Рига, Латвия.