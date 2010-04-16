Из-за гигантского облака вулканической пыли 11 стран Европы закрыли свое воздушное пространство

Главный хэдлайнер новостных лент всего мира – вулкан в Исландии. У него название, которое довольно сложно произнести – Эйяфьяллайекюль. И сегодня этот вулкан активно извергается. По этой причине небо практически над всей Европой пропиталось серной пылью, а полеты самолетов остановились.

Аэропорты Европы друг за другом – по маршруту движения облака вулканической пыли – объявили об отмене рейсов: специалисты говорят, что пыль может забить двигатели. Белорусская Национальная авиакомпания отменила плановые полеты в Лондон, Ригу, Берлин и Париж. Вечером стало известно, что облако пепла уже проникло на территорию России, а завтра к утру может добраться до западных регионов Беларуси. В департаменте по авиации министерства транспорта и коммуникаций создан оперативный штаб, который контролирует ситуацию.

Ситуацию с авиаперевозками в Европе эксперты называют коллапсом. Вызванная стихией остановка передвижений в воздухе может обойтись компаниям в один миллиард долларов. Извержение вулкана на юге Исландии началось в среду. В атмосферу было выброшено огромное облако пепла, которое за два дня накрыло почти всю Европу.

Одиннадцать стран запретили полеты гражданских самолетов в своем воздушном пространстве. В их числе: Ирландия, Великобритания, Бельгия, Голландия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия и Эстония. Количество рейсов над континентом сократилось ровно наполовину.

Безопасность дороже, чем экономическая выгода. Ведь полеты через облако вулканического пепла эксперты называют самоубийством. В лучшем случае пострадает краска на самолете, а вот в худшем – могут остановиться все двигатели.

Национальный аэропорт Минск переведен в экстремальный режим работы. Это значит, что здесь в любой момент могут принять самолеты, которым из-за стихии пришлось изменить свой маршрут. Что касается вылетов из Минска в Европу, то ситуация здесь напряженная. На западном направлении все рейсы задержаны на неопределенный срок.

Многие из тех, кто хотел вылететь сегодня из национального аэропорта «МИНСК», даже еще и не слышали об извержении вулкана. Ведь накануне собирали чемоданы. Поэтому отмена рейсов застала их врасплох.

Среди гостей Беларуси, которые планировали сегодня улететь домой, паники и расстройств замечено не было.

Мэри Кэнрой:

– Мы сейчас ищем способ, как добраться в Британию. Возможно, поедем на поезде. Главное сейчас – сохранять оптимизм и удостовериться в том, что дорога домой будет безопасной.

Эксперты утверждают, что для людей на земле вулканическое облако опасности не представляет. От направления ветров будет зависеть, сможет ли исландская пыль прилететь в Беларусь. В департаменте по авиации Минтранса Беларуси создан оперативный штаб, который следит за продвижением облака из Исландии. Авиаперевозчики советуют пассажирам запастись терпением. По некоторым прогнозам, извержение вулкана может произойти вновь.

Алексей Адашкин, Ольга Юруть, Руслан Гринкевич, телекомпания СТВ.