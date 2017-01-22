Моржи и любители парилки: под Полоцком в пятый раз прошел банный чемпионат

Новости Беларуси. Под Полоцком в пятый раз прошел банный чемпионат. Победителем сражения в парилке выбирали того, кто дольше всех продержится в ней. В соревновании моржей, соответственно, того, чей организм как можно дольше выдержит «минус». Впрочем, в выигрыше оказались все, ведь в здоровом теле – здоровый дух.

Сельчане топят бани и зовут соседей и друзей. Хозяева же этой агроусадьбы и вовсе пригласили в гости всех жителей Полоцкого района.

Откликнулись больше сотни человек. Среди них юрист торговой компании Марина Бондарь. В этот день она заключила договор между баней и прорубью. И сама же выполнила все его условия, чтобы не попасть на штрафные санкции.

Марина Бондарь, участник банного чемпионата:

Баня в выходные именно дарит то ощущение отдыха от работы, от города, от суеты.

Баня – снежная тропа – прорубь. Перепад температур – не меньше, чем в сотню градусов. Такое экстремальное испытание выдержит, пожалуй, не каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Миреновская, фельдшер скорой медицинской помощи Полоцкого района:

Посещение бани – это чудесная оздоровительная процедура. Но в данном конкретном случае у нас соревнования. Обязательно какая-то подготовка. Высокая температура – это, конечно, нагрузка на организм, на сердечно-сосудистую систему, в частности, то есть в 100 градусов человек с улицы не должен попадать.

Алексей Клинишов, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома:

Инициативная группа наших сельских жителей высказалась, что пора уже провести банный чемпионат соревновательным процессом, не просто парение в бане.

За жарко-ледяными соревнованиями наблюдали и три десятка рыбаков. Впрочем, у них сегодня – своя задача. У Михаила клева не было, зато в остальном все было клево.

Михаил Гайкович, рыбак:

Бывает и такое. Я был вчера на рыбалке – запарился ловить рыбу. В бане – это всегда удовольствие. Так что всем хочется пожелать здоровья и большой рыбки поймать. Приятного отдыха.

У одних воспоминания о банном чемпионате останутся на весь год, а других – на всю жизнь. Ольга Якимович сегодня научилась плавать.