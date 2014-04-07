Заслуженная артистка Беларуси Лариса Горцева пришла на помощь театральному кружку минской гимназии

Новости Беларуси. Водевиль «Беда от нежного сердца». В образ героев Владимира Сологуба вживаются учащиеся 7 «Б» класса. Здесь и богатый жених, здесь и желающие выйти замуж невесты.

Интересно, что театральной студии в этой столичной гимназии нет. Так как же тогда возник коллектив начинающих актёров?

Наталья Груздова, классный руководитель 7б класса гимназии №13:

Родители решили сплотить классный коллектив. И на родительском собрании было предложено сделать постановку. Тем более опыт постановок у нас уже есть. В прошлом году мы делали спектакль по сказкам Пушкина «У Лукоморья», в нём были задействованы все учащиеся класса. А в этом году пригласили специалиста, чтобы это было на более профессиональном уровне.

На помощь гимназистам пришла Заслуженная артистка Республики Беларусь Лариса Николаевна Горцева.

Лариса Горцева, Заслуженная артистка Республики Беларусь:

Когда меня пригласили в эту гимназию, помочь поставить спектакль, я посмотрела на этих ребят и подумала о выборе материала. И, конечно же, мне хотелось поставить спектакль такой костюмный. Чтобы девочки все были в красивых платьях, чтобы научить их каким-то манерам. Мальчики – во фраках. И я остановила свой выбор на классическом водевиле Соллогуба «Беда от нежного сердца». Мне кажется, ребятам очень понравилось, ребята очень способные. Мне приятно было с ними работать.

Не стоит забывать, что инициатива сделать из обычного класса театральную труппу принадлежит родителям. Во время репетиций рядом с детьми находятся их мамы и папы. Кто как ни они придадут своим чадам уверенности перед выступлением?

Галина Дрощенко:

Когда идея спектакля вообще пришла мне в голову, мне очень хотелось, чтобы дети прикоснулись к театральному искусству.

Школьный театр, несомненно, сплотил ребят. И они с огромным удовольствием ждут своего выхода на сцену.

Евгения Дрощенко:

Я играю дочь Агафины Григорьевны. Это по этой сцене моя мама. Мне нравится, кого я играю. Мне кажется, когда ты играешь кого-то, ты проживаешь отдельную жизнь. Проживаешь жизненные ситуации и набираешься много жизненного опыта.

Михаил Мытник:

Я играю роль миллиардера, которая мне нравится! И за это время я стал более артистичным!

Сегодня юным актёром по 12-13 лет. Они ещё не знают, с какой профессией свяжут свою жизнь. Но, возможно, кто-то из них станет профессиональным актёром и обязательно вспомнит школьную сцену и тот день, с которого начался его театральный путь, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.