«Мы бы хотели, чтобы все студенты прошли вакцинацию». В БГУФК проходит прививочная кампания против коронавируса

Новости Беларуси. В Минске прошел единый день вакцинирования студентов. Не остался в стороне и главный спортивный вуз страны – университет физической культуры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Получить первую дозу двухкомпонентной российской прививки «Спутник V» пришли более 70 студентов-спортсменов. Сделать ее прямо в учебном корпусе мог любой желающий. Это первый такой шаг, но вовсе не последний. Администрация университета готова идти навстречу пожеланиям своих воспитанников.

Виктория Новицкая, декан факультета БГУФК:

Мы бы хотели, чтобы все студенты прошли вакцинацию. Мы объясняем им, что для формирования иммунитета, чтобы организм был защищен от инфекции COVID-19, самым эффективным методом является вакцинирование. Поэтому в первую очередь наша задача – чтобы как можно большее количество студентов приняли участие в вакцинации.

Елизавета Мешкова, студентка БГУФК:

Чувствую себя хорошо, никаких осложнений нет пока, ничего не болит, все прекрасно. У меня вакцинировались и мама, и папа – все хорошо, они уже полгода назад вакцинировались, все прекрасно. Друзья некоторые меня поддерживают, тоже вакцинировались, некоторые – нет. Ну, ничего, я думаю, тоже придут на эту сторону, чтобы сделать вакцину.