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«Мы бы хотели, чтобы все студенты прошли вакцинацию». В БГУФК проходит прививочная кампания против коронавируса

14 октября 2021 21:30
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Новости Беларуси. В Минске прошел единый день вакцинирования студентов. Не остался в стороне и главный спортивный вуз страны – университет физической культуры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мы бы хотели, чтобы все студенты прошли вакцинацию». В БГУФК проходит прививочная кампания против коронавируса-1

Получить первую дозу двухкомпонентной российской прививки «Спутник V» пришли более 70 студентов-спортсменов. Сделать ее прямо в учебном корпусе мог любой желающий. Это первый такой шаг, но вовсе не последний. Администрация университета готова идти навстречу пожеланиям своих воспитанников.

«Мы бы хотели, чтобы все студенты прошли вакцинацию». В БГУФК проходит прививочная кампания против коронавируса-4

Виктория Новицкая, декан факультета БГУФК:
Мы бы хотели, чтобы все студенты прошли вакцинацию. Мы объясняем им, что для формирования иммунитета, чтобы организм был защищен от инфекции COVID-19, самым эффективным методом является вакцинирование. Поэтому в первую очередь наша задача – чтобы как можно большее количество студентов приняли участие в вакцинации.

«Мы бы хотели, чтобы все студенты прошли вакцинацию». В БГУФК проходит прививочная кампания против коронавируса-7

Елизавета Мешкова, студентка БГУФК:
Чувствую себя хорошо, никаких осложнений нет пока, ничего не болит, все прекрасно. У меня вакцинировались и мама, и папа – все хорошо, они уже полгода назад вакцинировались, все прекрасно. Друзья некоторые меня поддерживают, тоже вакцинировались, некоторые – нет. Ну, ничего, я думаю, тоже придут на эту сторону, чтобы сделать вакцину.

«Мы бы хотели, чтобы все студенты прошли вакцинацию». В БГУФК проходит прививочная кампания против коронавируса-10

Если будут желающие, руководство вуза готово проводить вакцинацию хоть каждую неделю – во благо всеобщего здоровья.

# Вакцинация # общество # Елизавета Мешкова # Виктория Новицкая # Фотофакт

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