«Мама, а когда ты нам ещё родишь?» В этой семье воспитывают 14 родных детей, посмотрите, как они живут

Новости Беларуси. Где уж точно все знают о счастье материнства, так это в деревне Сомино Ивацевичского района. Там живет самая большая семья Беларуси – Анны и Сергея Холодовичей. Родители растят 14 родных детей, а ведь самому старшему еще нет и 18, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каково это – быть мамой для стольких любящих сердец и бывают ли выходные дни от домашних забот, узнавала Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Половина детского населения деревни Сомино носит фамилию Холодович. 14-й ребенок – прекрасная девочка Авигея – появилась буквально чуть больше года назад.

Для этого дома по улице Октябрьской главный праздник не только в октябре, но и в году – День матери. Шутят: скоро в деревне, где чуть больше 250 человек, будут жить только одни Холодовичи.

Шесть мальчиков и восемь девочек – от годика до 17 лет. Кажется, нет даже такой сказки, где 14 братьев и сестер.

Анна Холодович, многодетная мама:

Они очень рады. К удивлению, не всегда бывает так в других семьях, я наблюдала. Наши дети даже порой спрашивают: «Мама, а когда ты нам еще родишь?» Они с таким восторгом. Им нравятся такие малыши, столько много когда. Когда семья не просто несколько, а очень-очень большая.

Старшие присматривают за младшими, дети помогают взрослым, а все внимание родителей делится поровну. Законы жизни большого детсада и Сергей, и Анна усвоили еще в своем детстве – в семье мужа пять детей, а мама росла в окружении еще девяти. Анна Холодович:

Когда кто-то отлучается даже ненадолго, ты ощущаешь, что где-то кто-то отлучился. Это просто чувствуешь сердцем своим, что кого-то из них не хватает. И никогда это чувство не подводит. Оглядываешься – кто-то задержался, кто-то опоздал. Это чувство просто изнутри. Девочки – главные помощницы мамы по дому. Но сперва – занятия на музыкальных инструментах и художественная школа. Пейзажи на стенах – подарки дочек. Люба мечтает стать архитектором или художником.

Любовь Холодович, дочь:

Я рисую со второго класса, больше всего мне нравится рисунок и живопись.

– А если кого-то обижают, вы вступаетесь друг за друга?

– Нас очень редко обижают.

У семьи есть свое небольшое хозяйство. От буренки отказались – отнимает много времени, а здесь его по-особенному ценят. Во дворе почти два десятка птиц – от курочек до гусей. Свой огород – несколько гектаров. Все, что здесь, совсем скоро окажется на столе.

Сергей Холодович, многодетный отец:

Все, кто имеет силу, те и помогают. Девочки занимаются в музыкалке и художественной. Не хочу, чтобы они талант закапывали, которым одарены. А уже мальчики, которые во второй класс ходят, садиковые, всегда помогают.

Чтобы выехать куда-то полным составом за пределы родной деревни, нужно изрядно постараться. 15 человек плюс водитель – набирается целый микроавтобус.

В семье есть старенький фургончик – на нем колесят к полю с капустой или в лес. Пикники на природе каждую неделю. Время, когда все внимание – детям.

Сергей Холодович:

Жена моя терпеливая. Если где-то что-то ее беспокоит или болит, или кто-то обидит, она сможет потерпеть. Девочки тоже такие у меня есть, с маминым характером.

Пять литров супа, три литра молока, три десятка котлет – и это только обед для большой семьи. У мамы 14 детей не бывает выходных и отпуска – 365 дней она на страже детского счастья. Но иногда, признается Анна, муж устраивает ей каникулы на один день. Анна Холодович:

Незапланированно и просто спонтанно меня муж может взять. У нас есть бабушки, тети, которые организовать, присмотреть. И я могу на целый день оставить все свои домашние заботы, хлопоты и мою большую семью. Анна получила свой орден Матери еще семь лет назад, когда было девять детей. Тогда это уже казалось маленьким подвигом. Теперь смеется: пришло время обновить – еще как минимум на одну награду.