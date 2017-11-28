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Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ пройдет в Минске 28 ноября

28 ноября 2017 06:52
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Новости Беларуси. Представители 13 стран примут участие в заседании Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы, которое 28 ноября начнется в Минске. Наша страна впервые стала председателем этого форума. Он проходит под девизом «Совместимость в большой Европе». А главной темой заседания будет «Цифровые технологии в условиях обеспечения геополитической безопасности».

В Минске ожидают делегации зарубежных парламентариев, многие из них успешные бизнесмены и заинтересованы в сотрудничестве. Напомним, ЦЕИ была образована в 1989 году. Беларусь присоединилась в 1996. Сейчас в организацию входят 18 стран.

# общество # Беларусь-Евросоюз

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