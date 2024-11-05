Заседание Консультативного совета избирательных органов СНГ планируют провести 24 января – Карпенко

Вопросы электоральной кампании 5 ноября в центре внимания нашего Президента. Как отметил глава государства: «Мы проводим выборы для белорусского народа, в его интересах, и они должны стоять во главе угла». Среди участников совещания во Дворце Независимости – губернаторы, глава Администрации Президента, госсекретарь Совбеза, руководитель Оперативно-аналитического центра при Президенте, председатель Совета Республики, глава МИД, председатели ЦИК и Комитета госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На совещании в том числе обсуждали возможность приглашения зарубежных экспертов. Глава ЦИК рассказал, что при этом будут учтены все возможные факторы и международные обязательства Беларуси.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:

Хочу напомнить для наших избирателей, что закон определил несколько таких субъектов, кто может пригласить международных наблюдателей. Это Президент Республики Беларусь, Всебелорусское народное собрание, обе палаты парламента, правительство Республики Беларусь, Министерство иностранных дел и Центральная избирательная комиссия. Могу сказать, что Центральная избирательная комиссия на сегодня уже отправила приглашение председателям центральных избирательных комиссий стран СНГ и их делегациям, чтобы они приехали наблюдать за президентскими выборами в Республику Беларусь. Те, с кем мы активно работаем в рамках Консультативного совета избирательных органов стран СНГ. Тем более что Беларусь сейчас председательствует в этом органе. Мы планируем в период их участия в наблюдении провести очередное заседание Консультативного совета избирательных органов. Пока планируем это сделать 24 января.

Напомним, на сегодня в списке потенциальных кандидатов семь фамилий. Согласно законодательству, претендентам на пост кандидата в Президенты Беларуси необходимо заручиться поддержкой не менее ста тысяч граждан.

Сбор подписей начнется 7 ноября и продолжится до 6 декабря. В течение 10 дней будет проверена подлинность представленных подписных листов. А уже с 22 декабря ЦИК начнет регистрировать кандидатов.