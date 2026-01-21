В Беларуси отмечают День инженерных войск: история, традиции и роль подразделений

Инженерные войска отмечают 325 лет со дня основания. Свою историю они ведут со времен Петра I, когда в Москве была создана школа Пушкарского приказа. В ней готовили военных инженеров и офицеров артиллерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За этой юбилейной датой – столетия службы, сложный боевой путь и особая миссия, без которой невозможна ни оборона страны, ни безопасность мирной жизни. С профессиональным праздником личный состав и ветеранов инженерных войск поздравил Президент Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул ключевую роль этих подразделений в системе национальной безопасности. На практике это широкий спектр задач: от инженерной разведки и наведения переправ до разминирования, утилизации боеприпасов и проведения сложных взрывных работ. Не менее важное направление патриотическое воспитание молодежи, формирование нового поколения инженерных войск.

В этой лаборатории военные инженеры снаряжают беспилотники боеприпасами. Для этого задействованы 3D-принтеры, которые позволяют создавать уникальные модификации устройств для сброса взрывчатки. Секретов здесь немало, но нам раскрыли лишь малую часть. Все остальное военная тайна. В Противоминном центре также с недавнего времени начали подготовку взрывотехников-операторов. Как правило, они уже умеют управлять дронами, а здесь специалисты лишь оттачивают свои навыки под специфические задачи.

Александр Дроздович, старший инструктор Противоминного центра Вооруженных Сил Беларуси:

Мы дополняем их багаж знаний тонкостями полетов уже с полезной нагрузкой. Если дрон летит самостоятельно, у него совсем другие характеристики, другая масса, другая инерция. Если мы на него подвешиваем полезную нагрузку какую-то, уже будет немножко менять направление. Со взрывотехниками изучаем основы устройства беспилотных летательных аппаратов, какие боеприпасы применяют в современных конфликтах вместе с беспилотными авиационными комплексами. Опять же, получило широкое распространение применение FPV-дронов в качестве ударных средств поражения. Мы анализируем этот опыт и преподносим его нашим обучаемым, чтобы они имели представление о современных тенденциях применения данных средств в конфликтах.

Инженерные войска и в мирное время решают боевые задачи. Саперы бригады выполняют задачи по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов. За 6 лет работы противоминного центра очищено более 800 гектаров территории и обезврежено свыше 54 тысяч взрывоопасных объектов.

В арсенале инженерной бригады немало различной техники. Она отлично доказала свою эффективность в борьбе со снегом в условиях непогоды. Но, конечно, борьба с «Улли» не является первоочередной задачей. К примеру, этот бульдозер на артиллерийском тягаче способен проложить путь для последующего продвижения военной техники. Через заросли и болота создаст 8-километровую дорогу всего за час.